원더걸스 컴백, JYP 재정비, '극강미모' 다리 사이에 악기가…깜짝

원더걸스 컴백

원더걸스

원더걸스 컴백, JYP 재정비…원년멤버 '선미 합류'

원더걸스의 정규 3집 앨범 '리부트'(REBOOT)의 트랙리스트가 공개돼 화제다.

JYP 엔터테인먼트 측은 29일 'JYPnation' 트위터를 통해 "원더걸스 3집 앨범 'REBOOT' 트랙 리스트"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 'Baby Don't Play', 'Candle(Feat. Paloalto)', 타이틀곡 'Feel You', 'Rewind', 'Loved', 'John Doe', 'One Black Night', 'Back', 'OPPA(오빠)', '사랑이 떠나려 할 때', '없어(GONE)', '이 순간', '20150711(Talk)(CD Only) 등 원더걸스의 정규 3집 앨범 '리부트' 수록곡이 담겨있다.

특히 원더걸스는 기존의 댄스 음악에서 밴드로 깜짝 변신한 모습을 공개해 팬들의 기대감을 높이고 있다. 드럼 유빈, 기타 혜림, 베이스 선미, 피아노 예은으로 컴백 전 티저 영상을 차례대로 공개해 관심을 모은 바 있다.

원더걸스는 오는 8월 6일에는 Mnet '엠카운트다운'을 통해 컴백 무대를 갖는다.

원더걸스 컴백

한편 소속사 JYP엔터테인먼트가 멤버 원더걸스 멤버 선예와 소희의 탈퇴를 공식화한 가운데 멤버였던 소희와 선예가 탈퇴에 대한 입장을 밝혔다.

지난 20일 원더걸스를 탈퇴한 선예와 소희는 공식 팬클럽 ‘원더풀’에 탈퇴에 대한 입장을 편지글 형식으로 남겼다.

앞서 같은 날 JYP엔터테인먼트는 보도자료를 통해 “그 동안 원더걸스 멤버로 활동해오던 선예와 소희가 팀을 탈퇴했다. 이에 따라 원더걸스는 향후 4인조(예은, 유빈, 선미, 혜림) 체제로 활동하게 된다”고 전했다.

온라인 중앙일보