주한영국문화원 어학원, 전문성 강화한 5개 센터 확대로 고객 접근성높여 주목

1973년 부터 한국에서 문화 관계와 교육분야에 있어 영국을 대표하는 국제기관으로서 활동해온 주한영국문화원 (원장: 마틴 프라이어 / Martin Fryer)이 오는 8월 30일, 현재의 광화문 사무실에서 시청에 위치한 배재정동빌딩 (주소 : 서울특별시 서소문로11길 19 / 중구 정동 34-5 배재정동빌딩)으로 이전하게 된다.

이와 함께, ‘살아있는 영어’ 강의로 유명한 80년 전통의 주한영국문화원 어학원 역시 새롭게 재탄생한다. 기존 3개의 센터에서 5곳의 센터로 확장하고, 성인을 위한 센터와 어린이를 위한 센터를 분리하고 연령대별 전문성 높은 교사진을 배치하여 수업의 수준을 높이고 수강생들에게 보다 편리하고 안전한 최신 시설을 제공하여 학습효과를 극대화하게 된 것이다. 새롭게 오픈하는 센터는 목동 센터(어린이), 시청 센터(어린이), 을지로 센터(성인)이며, 기존 마이클래스 강남 센터(성인)와 서초 센터(어린이)는 그대로 운영된다. 한편, 광화문 센터는 8월 22일(토) 까지만 운영할 예정이며, 그후 새롭고 편리한 시설을 갗춘 새로운 센터들에 그 역할을 넘겨줄 예정이다. 새로운 센터에 등록을 원하는 수강생은, 오픈 전까지는 기존 광화문 센터에서 레벨테스트를 받은 후 등록하면 된다.

‘살아있는 영어’ 교육으로 정평이 나있는 주한영국문화원 어학원의 원어민 교사진은CELTA(The Cambridge Certificate In English Language Teaching To Adults) 또는 CertTESOL(The Trinity Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) 및 DELTA(Diploma in English Language Teaching to Adults)와 같은 전문 영어 교사 자격증은 물론, 세계 여러나라에서 영어를 교육시킨 풍부한 경험을 갖고 있다. 이 같은 수준 높은 원어민 교사들은 주한영국문화원 어학원을 타사와 확실히 차별화하게 하는 강점으로 작용하여, 그 동안 다양한 연령대의 고객들에게 호평을 받아왔다.

한편, 주한영국문화원 어학원은 새로운 센터 오픈을 알리기 위하여 주한영국문화원 홈페이지와 함께 새롭게 캠페인 사이트 (http://www.learningenglish.kr)를 오픈하고, 강연회 및 무료 체험 교실을 진행하는 등 활발한 홍보활동을 진행하고 있다.

