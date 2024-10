1100조 시장 관세 철폐 … 한국, 반도체·TV 중국 수출 호재

정보기술(IT) 수출 시장을 두고 체급 제한 없는 무한 경쟁이 시작된다. 신호탄은 내년 7월 울린다. 24일 세계무역기구(WTO)에서 한국을 포함한 52개국이 타결한 정보기술협정(ITA)이 갖는 의미다. 201개 IT 제품의 관세 장벽이 단계적으로 없어진다. 협정에 52개국이 서명했지만 효력은 WTO 전 회원국에 미친다. 발효 후 최대 7년에 걸쳐 관세가 단계적으로 철폐된다. 우태희 산업통상자원부 통상차관보는 “이번에 무관세가 된 품목은 대부분 한국의 수출품이다. 다른 분야와 달리 개방하면 할수록 이득”이라고 말한다.

세계 시장 침체, 엔저 같은 악재에 휩싸였던 한국 수출에 모처럼 희소식이 찾아왔다. ITA 협상 타결로 1조 달러(약 1100조원) 규모의 IT 시장이 추가로 개방됐다. IT 분야에서 세계적 경쟁력을 갖췄다고 평가받는 한국으로서는 수출에 활로를 열 수 있는 호재다. 특히 최대 교역국인 중국에 TV나 카메라 부품 등을 무관세로 수출할 수 있는 길도 열렸다.

한국 기업이 세계 시장에서 경쟁력을 가진 메모리 반도체를 비롯해 자기공명영상촬영(MRI)장치, 위성위치확인시스템(GPS), TV·라디오·카메라·모니터 부품과 같은 제품이 무관세화 품목에 대거 포함됨에 따라 한국의 수출 확대에 기여할 전망이다. 산업부에 따르면 이번에 추가된 무관세 제품군의 한국 수출액은 2013년 기준 1052억 달러다. 무역흑자 규모도 381억 달러에 달한다.

정부는 1996년 ITA 1차 타결 후와 비슷한 효과를 기대하고 있다. 그해 ITA가 최초로 타결돼 휴대전화·컴퓨터 등 203개 품목에 대한 관세가 철폐되면서 한국은 최대 수혜국이 됐다. 한국무역협회에 따르면 ITA 발표 전 262억 달러에 그쳤던 IT 수출 규모는 지난해 1370억 달러로 네 배 넘게 늘었다.

기업도 협상 결과를 반겼다. 박천일 한국무역협회 통상연구실장은 “7년 뒤 201개 품목이 다 개방된다고 보면 1조 달러 규모의 시장이 열린다”며 “개방이 3년이나 5년으로 앞당겨지는 품목이 많아지면 혜택도 더 커질 것”이라고 설명했다. 최대 수출 시장인 중국과의 교역에서 한국에 유리한 여건이 조성된 점도 긍정적인 대목이다. 지난 6월 정식 서명된 한·중 자유무역협정(FTA)에서 관세 인하 대상이 아니던 ‘양허 제외품목’ 25개가 포함됐다. TV 및 카메라 부품, 셋톱박스, 반도체·디스플레이 제조기 등이 해당 품목이다.

그러나 ‘협상의 승자’라고 한국이 여유를 부릴 때는 아니다. IT 무역에서 흑자를 내고 있는 한국·일본·유럽은 물론 중국·미국까지 IT 무관세 경쟁에서 승리하리라 자신하고 있다. 중국은 ‘샤오미 열풍’에서 드러나듯 무섭게 경쟁력을 갖추고 있다. 미국도 제조시설 회귀정책으로 IT 경쟁력을 회복 중이다. 일본과 유럽은 기술 우위를 점하면서 엔·유로화 약세로 한국 시장을 공략 중이다. 90~2000년대 IT 수출 경쟁에서 선두를 차지했던 한국이 미래의 승자라고 자신할 수 없는 이유다. 올 들어 6월 20일까지 한국 전자·전기제품 수입은 1년 전과 비교해 5.3% 늘어난 데 반해 수출은 0.7% 증가하는 데 그쳤다.

또 핵심 수출 품목인 액정표시장치(LCD)와 유기발광다이오드(OLED), 2차 전지 등의 제품이 중국의 강력한 반대로 관세 철폐 대상에서 제외됐다. 게다가 IT 수출 확대 여부는 가격이 아닌 품질이나 기술 같은 비가격경쟁력에 달려 있어 관세 철폐에 따른 ‘가격 효과’에만 기대선 안 된다는 분석이다. 주원 현대경제연구원 산업연구실장은 “관세 철폐에 따른 제품 인하 효과는 한국만 누리는 게 아니다”며 “IT 분야는 가격보다는 품질이나 기술과 같은 비가격 요소에서 승패가 갈리는 만큼 관세 철폐 효과가 예상보다 크지 않을 수도 있다”고 설명했다. 이어 “IT 분야에서도 중국의 제품 기술이 한국을 거의 쫓아와 되레 위협이 될 수 있다”며 “이번 ITA에 큰 의미를 두지 말고 품질과 기술 수준을 높이는 데 매진해야 한다”고 강조했다.

하남현 기자, 세종=김민상 기자 kim.minsang@joongang.co.kr