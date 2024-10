“외교관으로 국력 상승 과정 목격한 건 행운”

조희용(左), 김영선(右)

23일 오전 서울 도렴동 외교부 청사 18층 리셉션홀. 정년퇴임 하는 외교관 35명을 보내기 위해 외교부 임직원 60여 명이 모였다.

몇몇 노(老)외교관들에겐 퇴임식이자 새 출발 자리이기도 했다. 조희용(60) 전 주캐나다 대사는 다음달 12일 신설되는 국립외교원 일본연구센터의 초대 소장을 맡게 됐다. 1979년 외교부에 들어온 조 소장은 일본과 중국에 네 차례 근무한 동북아통이다. 조 소장은 퇴임사에서 “외교관은 인생의 겸손함을 가르쳐주는 괜찮은 직업이었다. 국력이 상승하는 과정을 가까이서 목격할 수 있었던 것은 행운”이라고 돌아봤다.

김영선(60) 전 주인도네시아 대사는 지난 3월부터 한·아세안센터 사무총장으로 활동하고 있다. 그는 1977년 외교부에서 공직을 시작해 주레바논대사, 주일본 정무공사 등을 역임했다. 올해 아세안경제공동체 출범을 앞둔 만큼 한·아세안 관계 심화에 나서겠단 것이 그의 각오다.

김영소(61) 전 이집트 대사, 손세주(61) 전 뉴욕총영사 등도 이날 퇴임했다. 윤병세 외교부 장관은 퇴임식에서 퇴직자들의 이름을 하나씩 부르며 “노병은 죽지 않는다, 다만 사라질 뿐(Old soldiers never die. they just fade away.)”이라고 말했다.

유지혜 기자 wisepen@joongang.co.kr