KFC, 청결·환대… 6가지 서비스 항목 표준화, 4년 연속 프랜차이즈 서비스 품질 2관왕

외식 기업 얌브랜드(Yum! Brands.Inc)에 속한 치킨 전문 브랜드 KFC가 프랜차이즈 서비스 품질 부문에서 4년 연속 2관왕을 차지했다. 국가표준협회 선정 소비자 품질지수(KS-SQI)에서 4년 연속 패스트푸드 부문 1위를 수상한 데 이어 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관으로 실시된 ‘2015년 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)’ 고객 접점 부문 평가조사에서도 패스트푸드 부문 4년 연속 1위를 달성했다.

KFC는 자체 서비스 관리 시스템 ‘CHAMPS 프로그램’을 통해 매장 서비스 수준을 유지하며 고객만족도를 높이고 있다. 청결(Cleanliness), 환대(Hospitality), 주문의 정확성(Accuracy of Orders), 시설관리(Maintenance of Facilities), 제품 품질(Product Quality), 서비스의 신속성(Speed of Service) 등 고객이 기대하는 6가지 항목으로 구성된 표준 시스템이다. 서비스 평가 결과는 교육에 엄격하게 반영해 언제 어떤 매장을 방문하더라도 동일한 수준의 서비스 품질이 유지될 수 있도록 조치하고 있다.

KFC는 서비스 다양화를 위해 딜리버리 서비스를 확대하고 있다. 지난해 시범 매장을 통해 파일럿 서비스를 거쳐 총 42개 매장에서 딜리버리 서비스를 시작했다. 올해는 딜리버리 전용 사이트를 열 계획이다. 7월 현재는 총 63개 매장에서 딜리버리 서비스를 시행하 고 있다.

KFC는 맛과 서비스로 고객에게 최상의 만족도를 선사한다는 브랜드 슬로건 ‘So Good’의 의미를 전파하기 위해 지속적으로 신메뉴를 선보이고 있다. 고객이 특별하고 실속 있게 메뉴를 즐길 수 있도록 계절별 프로모션도 진행하고 있다. 대표적인 행사가 복날을 맞아 초복과 중복 기간 동안 판매하는 ‘복버켓’이다. 복버켓은 ‘치킨 9조각, 콜라 1개(500㎖), 소스 1개’로 구성돼 있다. 오늘(22일)부터 26일까지 5일간 매장에서 판매한다. 해당 기간 동안 매장에 방문한 고객들은 ‘복버켓’을 단품 대비 약 17% 할인된 가격인 1만8800원에 구입할 수 있다. KFC는 복버켓을 구매한 고객에 한해 여름철 필수 아이템인 에코보틀을 1000원에 구입할 수 있는 기회를 제공한다.

KFC 관계자는 “현재에 만족 하지 않고 항상 보답하는 마음으로 고객들에게 최상의 만족도를 선사하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

