MC몽 6년만에 단독콘서트 열어… '내 생에 가장 행복한 시간'

MC몽 [사진 중앙포토]

가수 MC몽의 단독콘서트 소식이 전해졌다.

20일 MC몽의 매니지먼트를 담당하고 있는 드림티엔터테인먼트측은 "MC몽이 오는 9월 4일~6일, 11일~13일 레진코믹스 브이홀에서 '내 생에 가장 행복한 시간'이라는 타이틀의 콘서트를 갖는다"고 밝혔다.

MC몽은 지난 2014년 11월 5년 만에 발표한 정규 6집 'MISS ME OR DISS ME'와 2015년 1월 발표한 미니앨범 'SONG FOR YOU'가 음원차트와 방송차트를 장악하며 팬들의 큰 사랑을 받은 바 있다.

MC몽측은 20일 "현재 콘서트를 위한 곡작업에 열중하고 있다"며 "게스트를 비롯한 구체적인 계획은 아직 정해지지 않았다"라고 말했다. 이어 공연 타이틀을 '내 생애 가장 행복한 시간'으로 지은 이유에 대해 "MC몽이 팬들과 만난 시간이 오래됐다. 공연 당일을 자기 인생에서 가장 행복한 시간으로 만들겠다는 의미를 담고 싶어 했다"고 전했다.

이어 "이번 콘서트로 MC몽이 6년 만에 팬들과 마주하는 자리가 될 것이다"며 "오랫동안 기다려 준 팬들을 위해 함께 감성을 공유하고 행복할 수 있는 시간들을 준비중이다"고 덧붙였다.

MC몽의 단독콘서트 '내 생애 가장 행복한 시간'은 400석 규모로 120분간 진행되며 공연 티켓은 오는 21일 오픈 예정이다.

한편 이번 MC몽의 콘서트 ‘내 생애 가장 행복한 시간’은 (주)월메이드예당이 주최하고 (주)드림티엔터테인먼트와 쇼21(주)이 주관한다.

온라인 중앙일보

