[WSJ페이스북, 다시 ‘라이크’ 하고 싶다고!

쉴 새 없이 울리는 알림 메시지. 정신 사나운 뉴스피드. 끊임없이 올라오는 광고. 지난 한 주 동안 독자들로부터 페이스북에 대한 불만 사항 500가지가 제보로 쏟아졌다. 월스트리트저널(WSJ) IT 칼럼니스트 조애나 스턴이 나름의 해결책을 이렇게 제시했다.

다들 한 번쯤 들어봤을 것이다.

페이스북에 대한 수많은 불만들.

"맨날 똑같은 내용이 떠서 지겨워"

"페이스북이 자기 마음대로 내 관심사를 판단해"

"내 뉴스피드에 정치 콘텐츠는 좀 띄우지 마"

"아기 사진, 이미 볼 만큼 봤다고"

"네가 스포티파이에서 뭘 듣든 내가 알 바 아니야"

정신 사나운 메뉴와 인터페이스에 대한 불만도 빼놓을 수 없다.

그런데 우리가 이 정도로 페이스북에 불만이 많으면

탈퇴하면 될 일이다. 하지만 막상 그러기가 쉽지 않다.

그러니 현실을 받아들이고 개선할 방법을 찾는 게 최선책일 것이다.

지난 한 주 동안 독자들로부터 불만 500가지가 쏟아졌다.

그래서 독자들의 고충을 해결해드려야겠다고 마음 먹었다.

물론 여러분의 엄마가 페이스북을 못 하게 할 능력은 없다.

(조애나 엄마 카메오 출연)

"조애나, 네 사촌이 예~전에 올린 그 사진 봤니?"

어쨌든 이 비디오가 끝날 무렵에는

페이스북을 좀 덜 미워하게 해드리겠다.

페북 이용자 불만 #1

자, 첫 번째 불만이다.

"관심도 없는 내용이 뉴스피드에 자꾸 떠요"

"어떨 땐 몇 번씩이나 계속 떠요"

지난 주 페이스북은 이용자가 중요하게 생각하는 사람의 글이

먼저 뜨도록 정책을 바꾸겠다고 발표했다.

친구 페이지에 가서, ‘먼저 보기’를 클릭하자.

그러면 그 친구 글이 앞으로는 제일 먼저 뜰 것이다.

‘소셜 픽서’라는 플러그인을 깔면 한 발 더 나갈 수 있다.

보고 싶지 않은 특정 글을 감출 수 있으니까.

‘인기 글’이 마음에 안 든다면

‘최신 글’이 먼저 뜨게 기본 설정을 바꿀 수도 있다.

페북 이용자 불만 #2

두 번째 불만이다. ‘싫어요’ 버튼은 왜 없죠?

마크 저커버그가 ‘싫어요’ 버튼을 만들기 전까지는

I have two workarounds for this.

이 2가지 방법을 권유하겠다.

어떤 글이 싫다는 사실을 페이스북에 알리고 싶다면,

그 글을 클릭하고 ‘글 숨기기’를 선택하면 된다.

그 글을 싫어하는 이유도 페이스북에 알려줄 수 있다.

어떤 글을 싫어한다는 사실을 누군가에게 공개적으로 말하고 싶다면,

댓글에 ‘싫어요’ 스티커를 붙이면 된다.

페북 이용자 불만 #3 <<

쉴 새 없이 알림 메시지가 오는 게 싫어요!

내가 댓글을 단 글에 다른 사람이 댓글을 달 때마다

알림 메시지가 오면 정말 성가시다.

내가 댓글을 단 글에서 ‘여기’를 클릭하고 ‘알림 끄기’를 설정하자.

‘설정-알림’에 가서 게임이나 앱마다 일일이 알림을 끌 수도 있다.

페북 이용자 불만 #4

네 번째 불만은 역시 ‘광고’였다.

광고를 모조리 없애버릴 수는 없지만,

상황을 좀 개선할 수는 있다.

‘페이스북 광고 차단’ 같은 브라우저 확장 프로그램을 깔면

이렇게 오른쪽에 보이는 광고를 없앨 수 있다.

뉴스피드의 ‘스폰서 소식’은 어떻게 해야 할까?

특정 광고를 싫어한다고 페이스북에 알릴 수 있다.

또 ‘www.aboutads.info/choices’에서 웹브라우저 추적을 막아놓으면

맞춤형 광고를 따돌릴 수 있다.

물론 이 해결책이 완벽하진 않을 것이다.

또, 설정하는 작업이 번거로울 수도 있다.

하지만 페이스북을 덜 싫어하고 더 좋아할 수 있는 방법이 아닐까.

<월스트리트저널 아시아가 공급한 영상입니다. http://kr.WSJ.com에서 더 많은 비디오를 보실 수 있습니다.>월스트리트저널>