[인사] 환경부 外

◆환경부<3급(부이사관) 승진>▶자원순환국 자원순환정책과 김동구<4급(서기관) 승진>▶감사관실 환경감시팀 명노일▶기획조정실 정보화담당관실 김신엽▶환경정책관실 환경산업과 양명식▶환경보건정책관실 환경보건정책과 손혜옥▶상하수도정책관실 생활하수과 안연섭▶자연보전국 공원생태과 정석철
◆서울시<2급 이상 승진>▶복지본부장 남원준▶도시안전〃 김준기▶도시재생〃 진희선▶대변인 김인철▶도시교통본부장 신용목▶기후환경〃 유재룡▶행정국장 강태웅▶창조경제기획관 김용복▶도시계획국장 류훈▶주택건축국장 정유승▶푸른도시국장 오해영
◆인천시<서기관(4급) 승진>▶납세협력담당관 구만석▶세정〃 박규웅▶중국협력〃 박정진▶문화재과장 김성훈▶사회적경제과장 고태성▶일자리정책과장 신왕식▶도시경관과장 양연식▶지역개발과장 홍종대▶주거환경정책과장 김기문▶서부여성회관장 유정숙▶남동정수사업소장 김용태▶종합건설본부 토목부장 유호상▶산업통상자원부 파견 박유진▶경제자유구역청 박충흠 김명성 김희종 김영섭▶인사과 김준성 윤현모<서기관(4급) 직무대리>▶회계담당관 박길순▶여성의광장 관장 김정민▶구월농축산물도매시장 관리사무소장 김범래▶상수도사업본부 중부수도사업소장 최장현▶보육정책과장 이건수▶다문화정책과장 최재욱▶재난예방과장 장두홍▶건설심사과장 김복규▶경제자유구역청 김범수 이승태▶의회사무처 입법정책담당관 서명현▶종합건설본부 도로관리부장 임경택▶수산자원연구소장 강종욱<서기관(4급) 전보>▶총무과장 이홍범▶인사과장 박운준▶환경정책과장 김승희▶시민봉사과장 김시찬▶산업진흥과장 구영모▶건축계획과장 정상수▶경제정책과장 김기철▶자치행정과장 전무수▶재정관리담당관 김진태▶확인평가담당관 김경집▶투자유치담당관 김태성▶인사과 남현우 정석조▶규제개혁추진단장 정연용▶미추홀도서관장 이길주▶의회사무처 의사담당관 김남권▶상수도사업본부 업무부장 김동희▶경제자유구역청 조형도 이종성▶인재개발원 인재양성과 윤원식▶종합건설본부 총무부장 심우식▶보건환경연구원 환경평가부장 이창근▶〃 환경연구부장 방기인▶루원시티 전략추진단장 정동석 <서기관(4급) 신규임용>▶비서실장 박종효▶공공기관 혁신추진단장 곽준길
◆한국원자력연구원<승진>▶감사부장 노인영