"'슬픔'아, 네가 해야 돼…라일리는 네가 필요해."(Sadness, it's up to you. Riley needs you.)

- 애니메이션 '인사이드 아웃'에서 '기쁨'이 '슬픔'에게 하는 말

거두절미하고, 픽사의 이 신작에 홀딱 반해버렸습니다. 11세 소녀 라일리의 머릿 속에서 '기쁨''슬픔''소심''까칠'같은 캐릭터가 벌이는 흥미진진한 모험담이자 감동적인 성장담입니다. 특히 라일리의 기억이 기쁨으로 물들어야 한다고 여기던 '기쁨'이가 매사에 주눅 든 친구 같았던 '슬픔'이의 역할을 뒤늦게 깨닫는 대목은 가슴 뭉클합니다.

이후남 기자 hoonam@joongang.co.kr