"Come with me if you want to live!"(살고 싶으면 나를 따라와!)

영화 '터미네이터'시리즈에 빼놓지 않고 나오는 명대사.

최근 개봉한 '터미네이터:제니시스'에서 사라 코너(에밀리아 클라크)가 미래에서 온 카일 리스(제이 코트니)에게 외친 말이다. '터미네이터' 시리즈에서 "I'll be back"과 더불어 가장 유명한 대사다. 1편에서는 카일 리스가, 2편에서는 T-800이 사라 코너에게 반대로 이 대사를 던졌다.

김효은 기자