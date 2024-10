▶설문 참여하기 http://news.jtbc.joins.com/Research/ResearchDetail.aspx?pid=142

최저임금위원회가 내년도 시간당 최저임금을 발표했습니다. 올해보다 450원이 올라 6000원 하고도 30원인데요. 법정 기한을 넘겨 겨우 결정했다는데, 노동계와 경영계가 모두 불만을 얘기합니다.

뉴스를 본 네티즌들도 갑론을박 중인데요, 여러분의 생각은 어떠신가요?

※ JTBC뉴스로 오시면 더많은 [카드뉴스]를 보실 수 있습니다.

※ JTBC 뉴스 페이스북 :https://www.facebook.com/jtbcnews

(JTBC 방송뉴스팀)

JTBC 핫클릭

Copyright by JTBC, DramaHouse & JcontentHub Co., Ltd. All Rights Reserved.