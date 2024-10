다시 보는 '터미네이터 2' 명장면 베스트 3

영화 '터미네이터 제니시스'가 개봉과 동시에 '터미네이터' 시리즈에 대한 관심도 함께 높아졌다.

'타이타닉', '아바타'의 제임스 카메론 감독의 역작 '터미네이터 2'의 명장면이 '터미네이터 제니시스' 신장의 오마주로 재탄생 돼 화제다. 신작도 열광하는 '터미네이터2'의 명장면 베스트 3를 공개한다.

#1.

가장 임팩트가 큰 장면은 오프닝 액션 신이다. '터미네이터 2'은 최초로 1억 달러가 넘는 제작비가 동원된 작품답게 화려한 액션 오프닝을 선보인다. LA를 배경으로 아이들이 뛰어 노는 놀이터가 순간 큰 폭발과 함께 사라지고 시간이 지나 2029년, 터미네이터가 해골더미를 밟는 장면으로 이어진다. 이 충격적이고 화려한 스케일의 오프닝으로 이미 제임스 카메론 감독은 시작부터 전 세계 관객들을 단숨에 사로잡는다.

#2.

"이제는 눈물의 의미를 알 것 같다" 라는 대사와 함께 스스로 용광로로 뛰어드는 T-101은 감동 그 자체로 많은 이들에게 기억되고 있다. '터미네이터 2'이 여전히 회자되며 최고의 작품이라 평가 받는 이유도 바로 액션에서 감동까지 모두 담아낸 짜임새 있는 시나리오 때문. 초반부 절대 사람을 죽이지 말라는 어린 존 코너의 부탁에 발칸포로 경찰차를 모두 부숴버리지만 이후 사상자 없음을 나타내는 시그널이 나오는 씬은 아무것도 아닌 듯 빠르게 지나가는 한 장면이지만 그래서 더욱 감동적이다.

#3.

'아이 윌 비 백(I WILL BE BACK)'. 이 한마디의 대사로 아놀드 슈왈제네거는 톱스타에 등극했다. 대부분의 관객들이 이 대사를 엔딩 신으로 기억하지만, 사실 이 대사는 엔딩이 아니라 영화의 중반부에 등장한다. T-800의 팔 부분을 회수하기 위해 사이버 다인에 침입한 존 코너 일행이 경찰과 대치를 하게 되자 뒤를 돌아보며 먼저 피하라고 한 후 바로 ' 아이 윌 비 백 (I WILL BE BACK)'이라는 명대사를 날려준다.

