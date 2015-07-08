[인사] 여성가족부 外

◆여성가족부<과장급 전보>▶기획재정담당관 김권영▶청소년보호과장 인정숙▶다문화가족지원과장 안상현<과장급 승진>▶권익지원과장 박노경
◆충북도<4급 승진>▶치수방재과장 신봉순▶복지정책과장 박재국▶식의약안전과장 김낙주▶관광항공과장 김대희▶교통물류과장 고근석▶혁신도시관리본부 기획조정과장 정민택▶충북도립대학 사무국장 유건상▶산림환경연구소장 전희식▶청남대관리사업소장 손윤목<직위 승진>▶농업기술원 원예연구과장 남상영▶〃 농촌자원과장 양춘석▶보건환경연구원 연구부장 심재순<4급 전보>▶재난관리과장 문석구▶총무과장 이재덕▶국제통상과장 이익수▶의회사무처 정책복지전문위원 오범진▶자치연수원 도민연수과장 민범기
◆코리아타임스<이동>▶디지털뉴스부장 김지수▶경제부장 심재윤▶정치부장 나정주<승진>▶사회부장 김란
◆무역보험공사<1급 승진>▶프로젝트금융총괄부장 김양규▶국외보상채권부장 이은근▶해양금융부장 안병철<부서장급 승진>▶경영평가부장 장만익▶충북지사장 김준호▶부산〃 노태근▶광주전남〃 방종열▶제주〃 김필준 <부서장급 전보>▶정보화사업부장 최광식▶심사실장 김기만▶발전금융부장 윤종배▶감리실장 이경철▶현장경영추진실장 강신호▶중앙지사장 안혜성▶강남〃 김석희▶경기〃 임필상▶울산〃 김종성