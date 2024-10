LG전자는 지난 2월 서울 양재동 서초R&D캠퍼스에서 열린 ‘신제품 발표회’에서 혁신적인 화질의 ‘울트라 올레드 TV’를 소개했다. [사진 LG전자]

실감나는 영상, 입체적인 음향, 세련된 디자인으로 매시즌 진화를 거듭하고 있는 TV는 우리 생활에서 자주 사용되고, 생활의 중심이 되기도 한다. ‘최고의 화면’ ‘마법 같은 화면’으로 세계 유력 매체의 호평을 받고 있는 차세대 디스플레이 ‘올레드 TV’는 우리의 엔터테인먼트 생활을 풍성하게 해줄 것이다.

TV는 오감을 만족시키는 대표적인 가전기기다. 실제 눈앞에서 보는 듯한 실감나는 화면과 생생한 사운드, 세련된 디자인에다 각종 스마트 기능까지 장착해 웬만한 엔터테인먼트를 TV로 다 즐길 수 있을 정도다.

하지만 ‘TV를 본다’는 표현이 여전히 유효한 것처럼 TV에서 가장 중요한 기능은 뭐니뭐니해도 ‘화질’이다. HD에서 풀HD로, 이제는 울트라HD(UHD)까지 진화한 TV 화질은 실물보다 더 실제 같은 영상을 구현할 수준에까지 이르렀다. 울트라HD(UHD) 화질에 차세대 디스플레이 올레드(OLED·Organic Light Emitting Diodes: 유기발광다이오드)를 결합한 TV도 나왔다.

올레드 TV는 백라이트 없이 스스로 빛을 내는 유기물질을 활용해 이전 TV보다 더욱 선명한 화질과 해상도를 보여준다. 무한대의 명암비로 정확한 블랙 컬러를 구현하고, 곡면으로 만들어도 거의 자연 그대로의 컬러를 표현하는 올레드 TV는 ‘차세대 디스플레이’로 평가받고 있다.



세계 권위 있는 기관·언론 호평 받아

올레드 TV의 대표 제품으로 꼽히는 LG전자의 울트라 올레드 TV는 최근 세계 최대 프리미엄 시장인 미국과 유럽에서 최고의 TV로 인정받았다. 미국 A/V 전문 유통업체 ‘밸류 일렉트로닉스’가 주관하는 화질 비교 평가에서 65인치형 LG 울트라 올레드 TV(65EG9600)가 1위를 차지하면서 ‘TV의 왕(King of TV)’에 선정됐다. 이 상은 영상 전문가, 기자, 소비자 대표 등 80명의 평가단이 블랙, 명암비, 색 정확성, 시야각, 화면 균일성, 자연스러운 움직임, 주변 광에 따른 시청 환경 등 7개 항목을 평가한다. 이 중화질의 기본이 되는 ‘블랙’과 ‘명암비’ 분야에서는 4개의 평가 제품 중 유일하게 LG 울트라 올레드 TV만 9점대(10점 만점)를 받았다.

울트라 올레드 TV에 대한 호평은 유럽에서도 이어지고 있다. 최근 독일 전기기술자협회(VDE)는 LG전자의 ‘77형·65형 울트라 올레드TV’가 완벽한 블랙 색상을 표현해 명암비가 뛰어나고 색 정확도가 우수하다고 평가했다.

지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2015’에서도 해외 주요 매체들의 찬사를 받으며 각종 어워드를 휩쓸었다. CES 공식 어워드 파트너인 미국 IT 전문매체 ‘엔가젯’이 가장 혁신적인 제품에 수여하는 최고 권위의 상인 ‘TV 부문 최고 제품상’을 받았다. 가전제품 평가 전문 매체 ‘리뷰드닷컴’은 65형 ‘울트라 올레드 TV(모델명 65EF9800)’를 ‘에디터스 초이스 어워드’로 선정했다. 미국 IT 전문매체 ‘디지털트렌즈’ 또한 ‘울트라 올레드 TV(모델명 EF9500)’를 영상 가전 부문 가운데 최고 제품으로 올렸다.

LG전자의 울트라 올레드 TV는 최고의 디스플레이와 최상의 해상도를 결합한 TV 기술의 집약체다. 독자적인 WRGB[흰색(W)만을 낼 수 있는 올레드에 레드(R), 그린(G), 블루(B) 등 색상별 필터를 붙여 색을 내는 TV 패널 제작 기술] 방식의 울트라HD 해상도로, 3300만 개의 서브 화소가 마치 실물을 눈으로 보는 듯한 생생한 화질을 제공한다. 백라이트가 없고 픽셀 하나하나가 빛을 만들면서 정확하고 자연스러운 색을 표현하고 무한대에 가까운 명암비를 구현해 주는 것이 가장 큰 특징이다.

‘완벽한 블랙’ 표현으로 세밀한 화면

특히 ‘완벽한 블랙’을 표현함으로써 깊고 세밀한 화면을 내보낸다. 이는 화소 단위의 점등이 어려워 명암비가 낮은 LCD(Liquid Crystal Display·액정표시장치) TV와 비교 자체가 어려울 정도로 완벽에 가까운 화질을 경험할 수 있게 한다. 그뿐 아니라 180도에 가까운 완벽한 시야각을 제공하며, 응답 속도가 LCD TV 대비 1000배 이상 빨라 잔상 없는 자연스러운 영상도 재현한다.

이 같은 특장점 덕분에 올레드 TV는 블록버스터 영화나 스포츠 경기를 관람할 때 제 값을 톡톡히 한다. 최근 올레드 TV를 구입했다는 직장인 박재원(42)씨는 “올레드 TV로 ‘그래비티’ ‘인터스텔라’ 같은 우주를 배경으로한 영화를 봤는데, 우주에 있는 별들이 사실적으로 표현돼 실제로 우주를 표류하고 있는 것 같은 느낌을 받았다”며 “어느 위치에서 봐도 색상 변화가 거의 없어 가족들이 다 함께 시청하기에도 좋았다”고 말했다.

울트라 올레드 TV는 완벽한 화질에 걸맞은 음질도 갖췄다. 세계적인 음향 전문 회사인 ‘하먼’과 제휴해 넓은 재생대역의 균형잡힌 음질을 제공하는 것이다. 멀티 채널 울트라 서라운드 기술 덕분에 실제 현장에서 소리를 듣는 듯한 느낌을 즐길 수 있다.

혁신적인 웹 OS까지 탑재해 기존 스마트 TV보다 사용이 편리해졌다. 웹 OS를 기반으로 한 스마트+ TV는 간편한 전환·탐색·연결 등으로 TV의 본질인 ‘간편한 사용성’을 실현함으로써 스마트 TV 시장을 재편하는 TV 플랫폼의 새로운 강자로 인정받고 있다.

각종 글로벌 매체와 전시회에서 얻은 다수의 수상과 호평에 대해 LG전자 이인규 TV/모니터 사업부장은 “차원이 다른 올레드의 화질 기술이 세계 최고 수준임을 다시 한번 입증한 것”이라며 “압도적인 기술력을 앞세워 세계 TV 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

LG 울트라 올레드 TV

● 정확한 명함비 표현 유기물질이 화소 단위로 스스로 발광해 무한대에 가까운 명암비를 제공한다. 어두운 영역부터 밝은 영역까지 정확하며 깊고 세밀한 색상을 표현한다.

● 초슬림 디자인 유기물질이 백라이트 유닛(BLU)과 컬러 필터 역할을 동시에 하는 덕에 단순한 구조를 구현할 수 있다.

● 완벽한 시야각 어느 각도에서 보더라도 색의 왜곡 없이 화면을 볼 수 있어 여러 명이 한꺼번에 TV를 시청해도 만족스러운 화면을 즐길 수 있다.

<하현정 기자 ha.hyunjung@joongang.co.kr>하현정>