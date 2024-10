강제노동 아니란 일본에 정부 "영어 원문 봐라" 일축

일본 기시다 후미오 외상이 세계문화유산 등재가 결정된 일본 근대산업시설과 관련, 일본이 강제노동을 인정한 것은 아니라고 발언한 데 대해 정부가 “(세계유산위원회에서 일본이 발언한)영문 문안을 보길 바란다”고 일축했다.

외교부 당국자는 6일 “일본 발표문에 본인의 의사에 반해 동원돼 강제로 노동한 것으로 명시된 바, 그 뜻 그대로 이해하면 될 것”이라며 “일본의 기자회견 내용까지 우리 정부가 일일이 코멘트할 것은 없을 것 같다”며 이처럼 말했다. 또 “위원회에서 의장이 분명 영어가 정본이라고 말했고, 한일 간 협의 역시 영문으로 이뤄졌다”고 강조했다.

5일 세계유산위원회에서 등재 결정 뒤 일본측 수석대표는 강제노역과 관련해 영어로 다음과 같이 발언했다.

“More specifically, Japan is prepared to take measures that allow an understanding that there were a large number of Koreans and others who were brought against their will and forced to work under harsh conditions in the 1940s at some of the sites, and that, during World War II, the Government of Japan also implemented its policy of requisition.” (보다 구체적으로, 일본은 1940년대에 일부 시설에서 수많은 한국인과 여타 국민이 본인의 의사에 반해 동원돼 가혹한 조건 하에서 강제로 노역하였으며, 제2차 세계대전 당시 일본 정부도 징용 정책을 시행했다는 사실을 이해할 수 있도록 하는 조치를 취할 준비가 돼 있습니다.)

정부가 여기서 주목한 부분은 ‘본인 의사에 반해(against their will)’와 ‘강제로 노역(forced to work)’이다. 국제사회에서 이는 강제노역, 강제노동을 뜻하는 표현으로 실제 사용하고 있다는 것이 정부 판단이다.

제2차세계대전이 끝난 뒤 1946년 독일의 전쟁범죄를 처벌하기 위해 열린 뉘른베르크 전범재판소 판결문에서는 강제노동 피해를 ‘…were forced to work on German fortification…’라고 서술하고 있다. 2012년 국제노동기구(ILO) 아프리카 지역사무소가 낸 해설자료에서는 ‘an indvidual who forced to work agaist his or her will’이라고 표현하고 있다.

유지혜 기자 wisepen@joongang.co.kr