[인사] 보건복지부 外

◆보건복지부▶사회보장위원회사무국 사회보장평가과장 박순영
◆고용노동부<과장급 전보>▶직업능력정책과장 이정한▶노사관계법제과장 오영민▶강원지청장 김영미
◆경북도<2급>▶포항부시장 이재춘<3급>▶도민안전실장 허동찬▶문화관광체육국장 직대 전화식▶환경산림자원국장 〃 김정일▶도청신도시본부장 장상길▶지방공무원교육원장 조우만▶복지건강국장 김종수▶지역균형건설국장 최대진▶구미부시장 박의식<4급>▶대변인 이묵▶의회 총무담당관 김원석▶〃 의사담당관 황옥성▶영양부군수 오도창▶고령부군수 배용수▶봉화부군수 김동룡
◆한국언론진흥재단<간부급 전보>▶검사역실장 정병철▶미디어연구센터장 김영주▶미디어진흥실장 최광범▶지역관리실장 권선준▶뉴스유통국장 최지훈▶대전지사장 정봉근▶경영지원팀장 송윤숙▶경영혁신팀장 안익균▶언론인연수팀장 정대필▶국제교류팀장 백민수▶미디어교육팀장 나은미▶매체2팀장 금장환▶매체협력팀장 서인식▶유통지원팀장 황호출▶뉴스저작권팀장 양승혜▶뉴스빅데이터팀장 조영현<승진>◆1급 국장▶경영기획실장 이동우▶재난안전관리단장 최광범▶광주지사장 노성환◆1급 대우▶미디어진흥실장 정봉근▶지역관리실장 정병철▶광고국장 이종경◆2급 부장▶언론지원팀장 최대식▶뉴스저작권팀장 정대필◆2급 책임연구위원▶연구팀장 최민재