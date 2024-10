백발이 된 터미네이터 … 시간 속에 길을 잃다

‘터미네이터: 제니시스’의 주인공 아널드 슈워제네거. 이 시리즈의 상징인 그는 12년 만에 T-800으로 귀환해 노익장 액션을 선보였다. [사진 롯데엔터테인먼트]

백발이 성성한 터미네이터의 귀환은 기대에 못 미쳤다. 29일 공개된 ‘터미네이터: 제니시스’(7월 2일 개봉, 앨런 테일러 감독, 이하 5편)는 제임스 캐머런 감독이 연출한 ‘터미네이터’ 1(1984)·2(1991)편의 신선한 충격과는 거리가 멀다. 그렇다고 과거의 유산을 충실히 이었다고 하기에는 물음표가 남는다. 이번 5편은 시리즈의 상징인 아널드 슈워제네거(68)가 3편(2003) 이후 12년 만에 재등장하는 것만으로도 화제를 모았다. 그는 2003~2011년 캘리포니아 주지사를 역임하느라 4편 ‘터미네이터: 미래전쟁의 시작’(2009, 맥지 감독)에는 출연하지 않았다. 하지만 슈워제네거의 활약도 이 시리즈를 새로 여는 데는 역부족인 듯 보인다.

5편은 ‘터미네이터’ 시리즈를 새롭게 시작하는 3부작의 첫 편이다. 슈워제네거 이외의 주요 배역이 전부 교체됐다. 5편은 1973년, 84년, 2017년, 2029년 등 총 네 개의 시대를 오가며 진행한다. 시작은 1편의 설정 그대로다. 인공지능 프로그램 스카이넷이 인간과 전쟁 중인 2029년. 스카이넷은 반란의 싹을 없애기 위해 반군 대장인 존 코너(제이슨 클락)의 엄마 사라 코너(에밀리아 클라크)를 죽이려는 계획을 세우고 84년으로 터미네이터 T-800(젊은 아널드 슈워제네거)을 보낸다. 이에 존 코너는 부하 카일 리스(제이 코트니)를 과거로 보내 엄마를 지키게 한다. 하지만 사라 코너는 이미 어린 시절에 자신을 도우러 온 또 다른 T-800(아널드 슈워제네거, 1인 2역)의 도움을 받아 여전사가 되어 있다. 사라 코너와 카일 리스, 그리고 “늙었지만 아직은 쓸모있는” T-800은 젊은 T-800을 제거하고 2017년으로 건너가 스카이넷을 파괴하기로 한다.

액체 로봇 T-1000으로 분한 이병헌.

이번 영화의 난점은 시리즈가 5편에 이르면서 시간여행의 셈법, 즉 미래가 과거를 바꾸고 다시 과거가 미래를 바꾸는 설명이 아주 복잡해졌다는 것이다. 인물들의 대사로 그 배경을 쉽게 전하려 하지만, 그 설명이 영화의 중반까지 계속된다는 점이 어쩐지 보는 사람을 지치게 만든다. 평면적인 악당도 아쉽다. 존 코너가 스카이넷에 전염되면서 T-3000으로 변신해 자기 엄마를 공격한다는 설정 자체는 흥미롭다. 하지만 인간과 기계의 전쟁, 기계의 인간화에 대한 철학적 고민이 깊었던 1·2편에 비하면 이번 영화는 그 깊이가 얕다. 인공지능인 스카이넷의 콘셉트도 31년 전만 해도 신선했지만 그 사이 수많은 영화에 반복되며 낡은 소재가 됐다는 약점이 있다. 새로 캐스팅된 배우들이 원조 배우에 미치지 못하는 점도 걸린다. 2편에서 정신병원에 감금된 린다 해밀턴(사라 코너 역)이 미친 듯이 턱걸이를 하며 운동하던 장면을 떠올린다면, 에밀리아 클라크의 카리스마는 한참 모자란다.

슈워제네거를 다시 만나는 기쁨은 분명히 있다. 머리가 하얗게 세고, 팔다리도 성한 곳이 없는 늙은 T-800의 활약은 과거 오리지널 시리즈에 열광했고, 함께 나이 들어온 관객에게 애잔한 향수를 불러일으킨다. 특유의 묵직한 맨몸 액션도 전편에 밀리지 않는다. 한스 치머 사단의 웅장한 음악을 비롯해 전편에 대한 오마주를 찾는 재미도 있다. 실리콘 마네킹으로 완성한 젊은 슈워제네거의 위풍당당한 모습, 카일 리스가 과거로 와서 노숙인의 옷을 빼앗고 나이키 운동화를 훔치는 장면 등을 똑같이 재현했다. “I’ll be back”(다시 돌아오겠다) “Come with me if you want to live”(살고 싶으면 따라와요) 등 시리즈의 명대사도 빼놓지 않았다. 2편의 냉혈한 살인마였던 액체 로봇 T-1000은 이병헌을 통해 부활했다. 이병헌은 위협적인 카리스마를 보여주지만, 초반 약 10분간 등장하고 사라진다.

김효은 기자 hyoeun@joongang.co.kr

★ 5개 만점, ☆는 ★의 반 개

★★★(장성란 기자): 기존 설정 위에 새로운 것을 보여주려다 이야기가 꼬였다. 특히 저항군의 리더 존 코너를 단선적 악당으로 활용하는 데 그치면서 극 후반 긴장이 확 떨어진다. 나이 든 T-800의 인간미가 곳곳에서 추억어린 웃음으로 아쉬움을 달래준다.

★★☆(이은선 기자): 인류와 기계의 싸움이 이젠 지친다. 정신없이 꼬인 시간대도 피로를 부른다. ‘원조 터미네이터’ 의 귀환만 반가울 뿐. 매끈한 CG(컴퓨터그래픽) 공세는 이 영화만의 매력으로 돋보였는지 의문.