반바지 출근 ‘3 NO’알면 누구나 멋쟁이

29일 서울 종로구 제일모직 사옥에서 직원들이 점심식사를 하기 위해 간편한 옷차림으로 회사를 나서고 있다. 삼성그룹은 여름철 에너지를 절감하기 위해 이날부터 금융사를 제외한 전 계열사에서 복장 간소화를 시작했다. 9월 4일까지는 재킷 없이 반소매 셔츠를 입어도 된다. 주말과 공휴일에는 반바지 근무도 가능해진다. [뉴시스]

제일모직이 제안하는 직장인 여름철 반바지 차림의 예. [뉴시스]

삼성그룹이 29일부터 두 달간 주말과 공휴일 ‘반바지 출근’을 허용하면서 재계의 복장 간소화 신호탄이 올랐다. 지난해까지만해도 깃 있는 반팔 셔츠와 긴 면바림 차림이 대표적인 여름철 ‘쿨비즈(Cool Biz)’차림이었지만 올해는 한 걸음 더 나아가 반바지가 등장한 것이다. 삼성전자·SK하이닉스 등도 반바지 대열에 동참했다.

더운 여름 반바지 차림은 청량감을 높여 일하는 데 도움이 되고 에너지도 절약할 수 있어 직장인들도 대부분 반기는 분위기다. 문제는 ‘어떻게 입느냐’다. 잘못 입으면 자칫 ‘아저씨 룩’이 될 수 있는데다 직장인처럼 보이지 않을 수도 있다.

패션업계에선 반바지를 입더라도 ‘격식’을 잃지 말아야한다고 조언한다. 출근용 반바지는 해변용처럼 펑퍼짐한 것 보다는 적당히 몸에 붙는 스타일에 무릎 길이나 무릎이 살짝 보이는 길이가 적당하다. 색상도 무채색 보다는 화이트·블루·네이비를 고르면 시원해 보이고 어떤 상의와도 잘 어울린다. 제일모직 정장브랜드인 ‘빨질레리’의 이지영 디자인책임은 “격식을 지키려면 반바지와 함께 가벼운 재킷이 필수”라며 “반바지를 화이트·네이비 등 무난한 색상으로 선택했다면 재킷은 밝은 블루 계열이나 파스텔톤 색상을 매치해 부드러운 이미지를 나타낼 수 있다”고 조언했다. 갤럭시라이프스타일 손은영 디자인실장은 “무엇보다 ‘3 NO 공식’만 지켜도 세련된 반바지 스타일링이 가능하다”고 강조했다. ‘NO 구두, NO 드레스셔츠, NO 양말’이다. 우선 정장에 신는 전투화 같은 구두는 반바지에 어울리지 않는다. 구두보다는 로퍼(끈이 없는 굽이 낮은 구두), 보트 슈즈(캔버스 소재의 여름철 캐주얼화), 끈이 달린 단화 등을 선택하는 것이 좋다. 상의도 와이셔츠 대신 줄무늬·체크 패턴의 피케 티셔츠(깃이 있으면서 그물망 소재인 셔츠)나 라운드·반팔 티셔츠가 좋다. 발목 위까지 길게 올라오는 일반 양말이야말로 반바지에 신으면 난감한 모양새가 된다. 발목 아래까지만 오는 양말이나 페이크 삭스(덧신)를 선택하면 시선이 양말에 가는 것을 막고 세련된 이미지를 줄 수 있다.

이소아 기자 lsa@joongang.co.kr