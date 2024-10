[김동호 칼럼] 반퇴준비는 빠를수록 좋다

“우물쭈물하다 내 이럴 줄 알았어!” (I knew if I stayed around long enough, something like this would happen) 영국의 극작가 버나드 쇼의 묘비명에 적힌 이 한 마디. 반퇴시대를 사는 우리들에게 따끔한 충고로 들린다. 누구나 퇴직은 내 일이 아니라고 여긴다. 발등에 떨어진 일을 감당하기도 벅차다고 생각하는 사람들이 많다. 그러다 어느새 세월이 휙 지나간다. 쇼의 한 마디처럼 눈깜짝할 사이 그렇게 된다. 그렇다면 반퇴는 언제부터 준비하는 게 좋을까.

반퇴 준비는 빠를수록 좋다

저성장·저금리 시대에는 나이가 어릴수록 사회 진출이 늦을수록 자산 축적이 어렵다. 업무의 전산화와 고용의 비정규직화에 따라 안정된 일자리를 구하기 어렵다. 퇴직 연령에 가까워질수록 선택의 폭이 좁아진다. 이같이 반퇴시대는 젊다고 해서, 준비할 시간이 많다고 해서 결코 유리하지 않다.

당장 쓸 돈도 없는데 연금은 무슨 수로 적립하느냐고 반문하는 사람이 있을지도 모른다. 그런데 금융에는 시간의 마법이라는 게 있다. 전문용어로는 화폐의 시간가치(time value of money)라고 한다. 연금처럼 장기간 투자하는 상품은 복리로 투자된다. 이자가 원금에 합쳐져 계속 불어나므로 처음엔 좁쌀만 해도 시간이 지나면 눈덩이처럼 커진다. 매달 10만원씩 30년간 붓는 게 10년간 30만원씩 붓는 것보다 훨씬 더 많은 돈을 쌓을 수 있는 이유도 여기에 있다. 나중에 연봉이 오르고 수입이 많아지면서 불입금을 증액해도 좋다. 집 지을 때와 마찬가지다. 빨리 주춧돌부터 놓으라는 거다.

이같이 연금이 중시되는 이유는 재테크의 패러다임이 완전히 바뀌었기 때문이다. 과거에는 목돈을 모아서 적당히 쓰면 됐다. 장수 리스크가 크지 않아서다. 그러나 퇴직 후 30년 안팎을 생존하게 될 반퇴시대에는 모든 자산의 연금화가 필요하다. 퇴직을 하더라도 매달 나오는 월급처럼 연금을 받아야 생활을 유지할 수 있어서다. 이게 가능하려면 연령대별로 단계별로 차곡차곡 준비해나가야 한다.

연금 이외에도 자신의 일, 가정, 통장, 친구 관계, 건강, 살 곳 등 여러가지를 다차원적으로 챙겨봐야 한다. 주기적으로 점검하되 빨리 인생 설계를 짜놓는 게 좋다. 연금은 하나의 예시에 불과하다.

서른부터 대비해야 대응 가능

당장 퇴직했거나 퇴직을 눈앞에 두고 있는 베이비부머(1955~63년 출생자)는 발등에 불이 떨어졌다. 맏형 55년생은 올해 환갑이다. 이미 현업에서 물러나는 시기에 직면한 만큼 새롭게 준비할 겨를 없이 바로 반퇴시대에 진입하게 된 세대다. 이들은 과감한 도전보다는 안정적인 노후 준비 전략을 짜야 한다. 자녀를 독립시키고 자신이 현업시절 쌓은 전문성과 능력에 걸맞게 이모작을 모색하는 데 집중할 필요가 있다. 퇴직금은 목돈으로 찾지 말고 연금으로 돌려야 한다. 보유한 주택은 작은 집으로 갈아타는 게 좋다. 결국엔 노후를 보낼 보금자리로 사용하다가 주택연금을 타는 수단으로 쓰면된다.

이들에 뒤이은 X세대(68~75년생)는 고도의 반퇴 전략을 짜야 한다. 이들은 베이비부머보다 더 힘겨운 노후를 보낼 가능성이 크다. 베이비부머는 고성장 시대에 공부하고 사회에 진출해 취업이 잘 되고 자산을 축적할 여건이 좋았다. 그 다음 세대로 갈수록 취업이 어려워지고 자산 축적 여건이 나빠지고 있다. 1차 베이비부머에 비해 모아놓은 자산은 절대적으로 적을 수밖에 없다.

1차 베이비부머의 아들ㆍ딸들인 Y세대(79년~85년생)는 시간적 여유가 많다. 그러나 방심은 금물이다.빠를수록 좋고 적어도 서른 살부터 적극적으로 대비해야 넉넉한 노후 준비가 가능하다. 반퇴 준비 여건은 1차 베이비부머는 물론이고 X세대보다 더 나쁘기 때문이다. 이들 가운데는 극심한 취업난을 겪으면서 취업과 결혼이 늦어지면서 경제적 기반 마련에 어려움을 겪은 경우가 많다. 더구나 저성장ㆍ저금리 구조는 재산 형성을 어렵게 만들었다. 이들의 소득에 비해 여전히 자산가격이 높다는 점도 걸림돌이다. 주택 마련 여건이 어려워지면서 자산 축적에 더 많은 시간이 필요해졌다는 얘기다.

발상의 전환 있어야 효과 커져

반퇴시대에는 과거세대와 180도 다른 발상의 전환이 필요하다. 우선 자식으로부터의 봉양을 기대하기 어렵게 됐다. 자녀들도 취업이 늦고 저성장의 영향으로 임금 상승률이 둔화되면서 스스로 앞가림하기도 쉽지 않게 되면서다. 저축의 시대에서 연금의 시대로 전환된 것도 주요 특징이다. 저금리 구조에서는 아무리 많은 돈을 쌓아둬도 이자소득을 기대하기 어렵다. 그래서 절세의 중요성도 커지고 있다. 연금은 절세 피난처이기 때문이다. 더구나 노후가 길어져서 퇴직 후에도 연금을 통해 꼬박꼬박 생활비를 받아야 생존할 수 있다. 이모작은 필수가 됐다. 노후 30년간 등산이나 다니면서 소일하는 것은 불가능하다. 평소 취미 생활이나 관심 분야를 개발해 적절한 일거리를 만들어야 한다.

반퇴시대에는 대비가 안 되면 자칫 빙하지대에 발생한 거대한 균열(크레바스)처럼 은퇴크레바스에 빠지기 쉽다. 2016년부터 단계적으로 정년연장이 의무화하면서 임금근로자의 정년은 60세로 늘어난다. 그러나 한국 기업의 실제 퇴직연령은 평균 53세를 갓 넘기고 있다. 기업이 인건비 부담을 덜고 조직의 활력을 고려해 시행하는 조기퇴직이 일상화돼 있는 탓이다. 정년 60세를 채워도 1969년생부터는 국민연금을 받으려면 5년을 기다려야 한다. 개인적으로 준비해 놓지 못했다면 5년간의 은퇴크레바스가 발생하는 셈이다. 그 기간은 결코 짧지 않다. 모아놓은 재산이 없는 상황에서 은퇴크레바스에 직면하면 불과 1년 만에 생활이 피폐해져서 불우한 노후를 보낼 수밖에 없다.

이모작 준비 골든타임 지켜야

반퇴시대에는 평생학습이 필요하다. 특히 이모작을 위해서는 별도의 재충전과 재교육이 필요하다. 비약적으로 기술과 지식이 발전하는 시대에 살면서 과거 20대 때 배운 지식으로는 재취업이나 창업에 쓸모 있는 역량을 발휘하기 어렵기 때문이다. 젊어서부터 이모작으로 자연스럽게 이어질 분야를 공부해두고 현업에서도 미리 전문성을 키워놓으면 금상첨화다. 젊을수록 좋지만 시기를 놓쳤다면 마지막 골든타임은 퇴직을 10년 앞둔 45~50세라고 할 수 있다. 이때부터는 경력의 후반기에 접어들 준비를 하면서 자신이 가장 즐겁게 잘 할 수 있는 분야를 찾아 전문성을 키워야 반퇴가 순조롭다. 고성장 시절 서구 선진국에서는 은퇴가 로망이었다. 그러나 인구구조 변화는 사람을 다시 일하는 인간으로 돌려놓았다. 다시 산업사회 이전처럼 힘 있는 한 일하는 자연상태로 돌아가고 있는 셈이다.

김동호 경제선임기자 dongho@joongang.co.kr