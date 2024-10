다이어트 보조제, 알고 먹자

[슈어] DIET PILL : TO TAKE OR NOT TO TAKE. 끝내 자의로 식욕을 컨트롤하지 못한, 어느 의지박약 에디터의 분노로 시작했다. 다이어트 보조제와 약에 대한 허와 실.

“괜찮아요. 이게 지방 흡수를 막아준대요.” 옆자리 선배의 지겹다는 눈빛이 느 껴졌지만 아랑곳하지 않고 야식을 향해 손을 뻗었다. 순간 이래도 될까라는 생각이 들었지만 깊게 생각하지 않기로 했다. 내겐 체지방을 감소시킨다는 마법의 알약이 있으니까, 여기 있는 음식을 다 먹어도 보조제 한 알이면 적어도 살이 찌진 않을거다. ‘남들보다 조금 더 먹으면 어때, 대신 난 지방이 분해되는 보조제를 먹잖아. 칼로리가 상쇄될 테니까 크게 다를 건 없을거야’ 이런 말도 안 되는 생각을 하며 순대 볶음을 먹던 젓가락을 내려 놓고, 두 번째 과자 봉지를 뜯었다.

식후에 먹는 알약 몇 알이 무슨 만병통치약이라도 되는 듯 모든 고 칼로리 음식에 ‘예스’를 외치며 넘치는 식욕을 합리화한 지도 어언 두 달째. 왠지 더 늘어난 듯한 뱃살과 미동 없는 몸무게 바늘을 내려다보다 문득 짜증이 솟구쳤다. 이거 정말 효과 있는 것 맞아?

다이어트의 끝에서 보조제를 만나다

원래부터 먹는 걸 좋아하긴 했지만 이 정도는 아니었다. 아무도 알아주지 않는 것만 같은 밤샘 야근과 고된 노동의 피로를 보상받고 싶었고, 그중 가장 간단한 방법이 맛있는 음식을 먹는 것이었다. 분명 배는 부른데, 마음이 헛헛하고 입이 심심했다. 머리 꼭대기까지 짜증이 솟구치면 당이 떨어지는 느낌이 들어 캐러 멜을 듬뿍 친 라떼부터 찾았다. 그렇게 지내다 보니 얼굴과 몸은 항상 팅팅 부어 있고, 속은 더부룩했다. 갑자기 불어난 얼굴과 몸(엄밀히 따지면 갑자기 불어난 것은 아니지만)에 놀라 다이어트를 시도했다.

‘한탕주의자’답게 디톡스나 원푸드와 같이 극단적인 다이어트만 골라서 했고, 실패의 연속이었다. 대신 음식에 대한 집착은 더 강해져만 갔다. 금식과 폭식의 반복! 욕구 불만이 터지는날에는 입으로 음식을 가져가는 속도가 더 빨라졌고, 완벽하게 식욕의 노예가 된 에디터에게 다이어트 보조제는 구세주 같아 보였다.

다이어트 보조제 vs. 다이어트 약

“그래서 살은 좀 빠졌어?” 다이어트 보조제를 먹은 뒤로 에디터가 가장 많이 들었던 질문이다. 결론부터 말하자면 몸은 그대로다. 굳이 변화를 찾자면 대책 없이 먹은 것에 비해 살이 좀 덜 쪘다는 점. 정말 식이요법이나 운동은 전혀 하지 않고 다이어트 보조제만 섭취했다는 점을 감안하면 감사한 일이긴 하다(아플 때도 이렇게 꼬박꼬박 약을 챙겨 먹진 않았다).

그래도 내심 드라마틱한 효과를 기대하고 있었기에 실망감이 드는 것은 어쩔 수 없었다. 그리고 뒤늦게 의문이 생기기 시작했다. 다이어트 보조제가 정말 체중 감량 기능이 있는 걸까?

“체지방 감소나 탄수화물 흡수를 억제하는 기능의 보조제가 다이어트를 돕는 수단이 될 수 있죠. 하지만 이미 쌓여 있는 지방을 눈에 띌 정도로 배출해내는 것은 아니므로 보조제의 효과만으로 살을 빼겠다는 생각을 하는 것은 위험해요.”

에디터의 질문에 린 클리닉 이동우 원장이 답했다. 지방 연소와 기초대사량 유지에 도움을 줘 다이어트를 하는 동안 도움이 될 순 있겠지만, 이미 비만인 상태를 해결하긴 어렵다는 것. 비만을 치료할 목적이라면 식욕 억제제 같은 약을 처방받는 편이 낫다는 답변도 덧붙였다.

다이어트 약이라고 하면 목이 마르거나 두통 같은 신체적인 증상부터 우울증 등의 부작용 때문에 한동안 이슈가 되지 않았던가. 게다가 그중에 간질이나 우울증 치료제도 있다고 알고 있건만, 의외로 전문가들은 다이어트 약을 긍정적으로 평가했다. “약물의 작용은 임상적 치료 효과를 기대하는 ‘주작용’과 그 외의 ‘부작용’으로 나뉘어요. 현존하는 약은 모두 부작용이 있다는 얘기죠. 그리고 그 부작용은 유용한 작용과 유해한 작용으로 나눌 수 있어요. 식욕 억제제로 쓰이는 약은 주작용이 간질 치료나 우울증 치료로 개발되었는데 좋은 부작용으로 식욕을 조절하는 기능이 있다는 것이 발견된 약들이에요. 의학적으로나 법적으로 사용하는 데 전혀 문제가 없는 안전한 약물이죠.”

린 클리닉 이동우 원장은 다이어트 약 자체는 전혀 문제가 되지 않는다고 말한다. 단, 즉각적이고 분명한 효과가 있다 보니 오남용될 여지가 많다는 것이 문제가 되는 것. 이에 대해 WE 클리닉 조애경 원장은 비만이 치료해야 하는 질병으로 진단되는 이들에게만 다이어트 약을 처방해야 한다고 의견을 더했다.

“누구나 약을 먹을 수 있는 것은 아니에요. 대부분 중추신경계에 작용하는 약물들이기 때문에 부작용의 우려가 있어 기준에 맞는 비만 환자에게 신중하게 투여하는 것이 원칙입니다. 호르몬 이상으로 인한 섭식 장애나 당뇨, 고지혈증과 같은 비만 관련 질환을 겪는 이들에게 해당하는 치료법인 거죠.”

즉, 비만 및 이와 관련된 질환을 치료할 목적으로 사용해야만 한다는 것이다. 이처럼 까다롭게 따져봐야 하는 다이어트 약에 비해 보조제는 상대적으로 접근이 용이한 편. 일단 약품이 아닌 식품으로 구분되기 때문에 누구나 마음만 먹으면 구입할 수 있고, 불특정 다수에게 작용해야 하기 때문에 특별히 부작용이 심각한 성분이 들어 있지 않다.

그러나 보조제 역시 부작용으로부터 완벽하게 자유로운 것은 아니다. 기능성 식품이기 때문에 성분에 따라 체질에 맞지 않는 사람이 있을 수 있다. 예를 들어 가르시니아 캄보지아는 간과 신장 기능에 이상이 있다면 피해야 할 성분 중 하나고, 공액리놀렌산은 메스꺼움 같은 위장 장애를 일으킬 수 있다. 또한 L-카르니틴 성분은 일시적으로 구토나 복통, 설사를 일으킬 수 있다. 부작용이 전혀 없을 것 같은 녹차 추출물도 혈소판 응집을 저해할 수 있으므로 아스피린이나 와파린 복용자를 비롯해 수술을 앞둔 환자는 섭취하지 않도록 주의해야 한다.

정확하게 파악하고 선택하라

다이어트 약과 보조제, 이 둘의 차이점은 극명하다. 우선 병원에서 처방받은 약은 비만이라는 질환을 치료하는 치료제이므로 효과가 확실하지만, 그만큼 부작용의 위험도 크다. 반드시 전문의의 관리 하에 복용해야 하는 것은 물론, 약을 끊으면 반동으로 체중이 다시 증가하거나 약물에 의존하게 되는 부작용이 생길 수 있다.

반면 보조제는 처방약만큼 드라마틱한 효과를 기대하기도 어렵고, 부작용도 미미한 편. 게다가 식이요법과 운동을 병행하고 있다는 전제 하에 다이어트 효과를 기대해야 한다. 단, 체성분이나 비만의 원인을 진단하고 그에 맞는 보조제를 복용하면 효과를 극대화할 수 있다.

예를 들어 먹는 양을 조절하고 싶다면 포만감을 주는 수용성 식이 섬유인 알긴산을, 탄수화물 섭취가 많다면 과잉 탄수화물의 지방 전환을 막는 가르시니아 캄보지아를 섭취할 것. 당과 지방의 연소를 돕는 L-카르니틴 성분은 운동할 때 먹으면 효과적이다. 지방 흡수를 막고 지방세포를 소멸시키는 공액리놀레산은 지용성이기 때문에 빈속에 먹으면 흡수력이 떨어진다. 식후에 섭취하는 것이 흡수를 높일 수 있는 팁이다.

기획 슈어 최보영, 사진 임상현