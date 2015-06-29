[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부<국장급 전보>▶연구개발정책실 연구성과혁신정책관 오태석▶우정사업본부 보험사업단장 김정각
◆금융위원회▶중소서민금융정책관 윤창호
◆방위사업청▶창조행정담당관 원종대▶공직감사담당관 이진▶운영지원과장 이상훈▶무인기사업팀장 원호준▶물자규격팀장 김상희▶종합군수지원개발1팀장 조우현▶전투함사업팀장 최진용▶전투체계사업팀장 강환석▶원가검증2팀장 채종옥
◆대구시교육청<4급 승진>▶교육안전담당관 배호기▶교육복지과장 이경훈▶교육연수원 총무부장 임재용▶과학교육원 〃 박병익▶학생문화센터 〃 정근식▶교육연구정보원 〃 주진욱
◆경기도교육청<4급 승진>▶정책기획관 예산담당 이정만▶시설과장 김장영▶총무과(경기도의회 사무처 파견) 송철근▶재난예방과장 조영관
◆충남도교육청<4급 승진>▶기획총괄서기관 양승조▶감사총괄서기관 이중연▶도의회 수석전문위원 박범관▶예산과장 김갑배▶평생교육행정과장 김용진▶교육연구정보원 총무부장 김재후▶학생교육문화원 〃 이종월
◆경희대▶후마니타스칼리지 대학장 겸 서울부총장 한균태
◆에너지관리공단<1급 승진>▶박관순<2급 승진>▶김형중<3급 승진>▶박영호 문성환<부서장 전보>◆본사▶수요관리정책실장 고재영▶에너지진단실장 차재호▶신재생에너지육성실장 하경용◆지역본부▶대구경북지역본부장 우재학▶충북〃 정주화▶경남〃 태경봉▶제주〃 김창식
◆한국조폐공사<1급 승진>▶사업처장 류진열▶면펄프사업단장 함수학<2급 승진>▶경영관리팀장 추성열▶ID사업팀장 김태영▶품질인증센터장 채종천
◆예금보험공사<부서장급 전보>▶청산회수기획부장 손형수▶리스크관리1부장 김장수▶재산조사부장 권이용▶리스크관리기획실장 조양익▶홍보실장 최광우▶청산회수1부장 이제경▶금융정리2부장 심재만▶정보시스템실장 박현숙▶기금운용실장 정찬평▶채권관리실장 윤차용▶특별재산조사TF 신형구<부서장급 신규 보임>▶외부 파견 정동호▶인사제도TF 유대일▶미래전략TF 이병재