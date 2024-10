문정인

연세대 정치외교학과 교수

제2차 세계대전 이후 미국은 자타가 공인하는 패권국으로 자리 잡았다. 그러나 최근 발간된 도미닉 티어리의 『전쟁에서 지는 올바른 방법(The Right Way to Lose a War)』에 따르면 미국의 전쟁수행 능력은 그리 시원치 않아 보인다. 1945년 이후 미국이 치른 다섯 번의 주요 전쟁 중 승리를 거둔 것은 91년 걸프전이 유일하다는 것이다. 한국전과 아프가니스탄 침공은 무승부, 베트남과 이라크에서는 패전을 기록했다고 결론 내린다.

패권국 미국에 “1승, 2무, 2패”라는 전적은 참담해 보인다. 더욱 흥미로운 것은 전쟁 비용과 결과의 반비례 현상이다. 미국은 아프간과 이라크 침공에 1조6000억 달러, 베트남전에 7380억 달러, 한국전에 3410억 달러, 그리고 걸프전에 1020억 달러를 쓴 것으로 집계된다. 가장 적은 비용을 투입한 걸프전에서는 승리한 반면, 가장 비용이 많이 든 이라크 침공과 베트남전에서 패배했다는 것은 아이러니가 아닐 수 없다.

티어리는 이 책에서 미래전이 내전 또는 테러리즘과 같은 비전통적 전쟁의 성격을 띨 가능성이 크기 때문에 미국의 승리를 담보하기가 과거보다 더 어려워졌다고 주장한다. 그가 제시한 대안은 자못 인상적이다. 가급적 군사적 개입을 피하고 개입하더라도 ‘(군사적으로) 치고, 협상한 뒤 빠져나오는(surge, talk, and leave)’ 것이 최상책이라는 이야기다.

때마침 워싱턴에서는 이슬람국가(IS)에 대항하기 위한 군사개입 여부를 두고 열띤 논쟁이 벌어지고 있다. 공화당을 중심으로 한 강경파들은 IS 대두에 따른 이라크와 기타 중동 지역의 위기는 오바마 행정부의 섣부른 조기 철군이 빚어낸 재앙이라 주장한다. 지금 당장이라도 미 지상군을 증파해 IS를 물리치고 이라크 등 중동국가들로부터 신뢰를 회복해야 한다는 것이다. 그게 국익을 위해 바람직한 것이고 미국이 그럴 능력 또한 가지고 있다고 평가한다.

반대파 시각도 만만치 않다. 미국 내 리버럴들은 미 지상군 증파를 통한 군사적 개입이 대안이 될 수 없다고 본다. 승리를 보장할 수 없는 전쟁에 더 이상 젊은 병사들의 피를 흘리게 해서는 안 된다는 것이다. 게다가 미국의 대규모 지상군 투입은 현지 중동국가들에 정통성 시비를 불러일으키는 악재로 작용할 수 있다고 이들은 판단한다. 이 때문에 오바마 행정부의 현재 입장처럼 싸움은 이라크 군에 맡기고 미군은 지원하는 데 그치자는 것이다.

미 대선 정국과 국내 여론 동향으로 보아, 향후 IS와의 전쟁은 지상군 증파를 포함해 미국의 군사개입 확대 쪽으로 결론 날 가능성이 커 보인다. 이 경우 미국은 ‘전투에서 이기고 전쟁에서 지는’ 과거의 과오를 반복할 가능성이 크다. 여기서 벗어나려면 미국은 최소한 세 가지에 주목할 필요가 있다.

첫째, 현재 중동의 문제는 기본적으로 정통성의 위기에서 유래했다. 정치적 압제만을 반복하며 주민들의 삶의 질 향상에 무관심 혹은 무기력한 정권에 누가 지지와 성원을 보내겠는가. 그런 정권을 비호하고 그들과 결탁하는 미국을 환영할 리는 더더욱 만무하다. 그렇기 때문에 미국이 현지 국가의 민주주의 회복과 지속 가능한 경제발전을 위해 특단의 노력을 해야 한다.

둘째, 통합의 위기를 간과해서는 안 된다. IS라는 괴물은 수니파와 시아파라는 종파주의 대립의 산물이다. 이라크의 시아파 정권이 수니파 세력에 포용적 자세를 취했다면 IS의 출현은 얼마든지 막을 수 있었을 것이다. 시리아도 마찬가지다. 알라위 소수 종파가 수니 다수파를 국민통합의 틀에서 끌어안았다면 사정은 크게 달라졌을 것이다. 리비아와 예멘 모두 내전의 뿌리는 종파나 부족 간 갈등에 있기는 마찬가지다. 이와 같은 국민 통합의 위기에 대해 적절히 대응하지 못한 채 미국이 군사적 개입으로 일관할 경우 실패는 명약관화해진다.

마지막으로 정부의 실패다. 분쟁에 휘말린 중동국가들 간의 공통점은 정부가 제 기능을 발휘하지 못하는 실패국가라는 점이다. 자주적 정책 결정과 이행은 고사하고 IS와의 전투에서 줄행랑이나 치는 그런 군대를 가진 정부를 위해 미국이 군사 개입을 한다는 것은 밑 빠진 독에 물 붓기에 지나지 않는다.

결국 군사 개입이라는 물리적 행동이 능사는 아니다. ‘치고 빠지는’ 전략도 마찬가지다. 중동 현지에 만연돼 있는 정통성과 국민 통합의 위기, 그리고 정부 실패에 대한 적절한 해결책이 슬기롭게 마련돼야만 진정한 승리를 기대할 수 있을 것이다.

문정인 연세대 정치외교학과 교수