정부, 북과 무기거래 혐의 제3국적자 7명 금융제재대상 지정

정부가 26일 북한과 무기거래 혐의가 있는 제3국적자 7명(기관 포함)을 금융 제재대상자로 지정했다. 한국 정부가 유엔 안전보장이사회가 정한 제재 대상자가 아닌 개인이나 기관에 대해 독자적인 금융제재를 하기는 이번이 처음이다.

이번에 지정된 금융 제재대상자는 대만 국적 개인 3명(TSAI Hsein Tai, Su Lu-Chi, CHANG Wen-Fu)과 대만 기관 3곳(GLOBAL INTERFACE COMPANY INC. TRANS MERITS CO. LTD. TRANS MULTI MECHANICS CO. LTD.), 시리아 기관 1곳(Scientific Studies and Research Center)이다. 이들은 모두 대량살상무기 위반 등의 혐의로 미국 정부로부터 금융 제재대상자로 지정된 상태다.

대만인 차이시엔타이(蔡顯泰ㆍTSAI Hsein Tai·70)는 무기 개발에 사용될 수 있는 정밀기계 등을 북한에 판매한 혐의로 체포돼 미국 법원에서 실형을 받았다. '글로벌 인터페이스 컴퍼니’(Global Interface Company Inc) 등 금융 제재대상 대만 기관 3곳 모두 차이시엔타이와 관련이 있는 곳이다. 시리아의 ‘과학연구조사센터’(Scientific Studies and Research Center)는 시리아 국방부 산하기관이다.

정부는 그동안 유엔 안보리 제재대상자인 북측 인사 32명(기관포함)을 금융 제재대상자로 지정했다. 이번에 제3국적자에 대한 금융 제재를 준비하며 수개월 동안 정보를 모았다고 한다. 정부 관계자는 “미국 등 다른 국가에서 금융제재를 당했거나 실형을 받는 등 북한과 무기 거래 혐의가 확실한 곳을 선별해 지정한 것”이라며 “그 동안 5ㆍ24 조치 등 양자차원의 강한 대북 압박이 있었지만, 국제사회의 제재 움직임에 동참하기 위해 추가로 제3국적자에 대한 금융제재를 진행했다”고 설명했다.

이번 조치로 정부가 본격적으로 북한에 대한 압박에 나섰다는 분석도 나온다. 정부가 북한을 겨냥해 독자적으로 발동한 제재는 2010년 천안함 피격 사건에 대한 대응 차원에서 내린 5ㆍ24 조치가 유일했다. 정부 관계자는 “북한에 대한 압박과 제재를 강화한 것은 맞다"라며 "다만 최근 한·미·일, 한·미 차원에서 합의한 대북 압박 강화의 후속 조치는 아니다"고 설명했다. 지난 5월 한·미·일 6자회담 수석대표는 서울에서 만나 북한에 대한 압박을 강화하는데 합의했다.

안효성 기자 hyoza@joongang.co.kr