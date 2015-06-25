[인사] 국세청 外

◆국세청<부이사관 전보>▶서울청 감사관 임성빈▶〃 송무1과장 남판우<서장급 전보>▶본청 기획재정담당관 천기성▶〃 전산기획〃 윤영석▶〃 전산운영〃 김대원▶〃 심사2〃 정용대▶〃 부동산납세과장 안덕수▶〃 자본거래관리과장 최성일▶서울청 조사3국 조사1과장 고근수▶〃 〃 조사2과장 윤승출▶〃 〃 조사3과장 전을수▶〃 조사4국 조사2과장 오덕근▶서울청 국제조사관리과장 강성팔▶〃 국제조사1과장 한덕기▶종로세무서장 남해찬▶중부〃 오광태▶남대문〃 전영래▶성북〃 강상식▶서대문〃 정종식▶영등포〃 서재익▶동작〃 김춘배▶반포〃 배상재▶서초〃 류득현▶성동〃 이순구▶동대문〃 신광동▶강동〃 이기태▶송파〃 김기복▶잠실〃 유재준▶중부청 개인납세1과장 정병룡▶〃 체납자재산추적과장 김갑식▶중부청 조사1국 조사2과장 박종현▶〃 〃 국제조사과장 전애진▶〃 조사2국 조사1과장 박찬욱▶〃 조사3국 조사1과장 김남영▶〃 〃 조사2과장 김영상▶〃 조사4국 조사1과장 오상훈▶〃 〃 조사3과장 이판식▶인천세무서장 이기철▶북인천〃 박경윤▶서인천〃 유세영▶안양〃 권용수▶동안양〃 류택희▶용인〃 김종찬▶시흥〃 황대철▶수원〃 양신규▶동수원〃 백운철▶화성〃 김지암▶평택〃 이숭건▶파주〃 이제우▶천안〃 임동현▶공주〃 현석▶광주청 조사2국장 김성후▶북광주세무서장 이광영▶대구청 조사1국장 현종현▶〃 조사2국장 김일현▶남대구세무서장 이희백▶북대구〃 최정수▶부산청 조사2국장 최판덕▶서부산세무서장 최명식▶북부산 이수진▶금정〃 최정식▶본청 이준오 김용완 한지웅 이봉근 김범구 박종희<초임세무서장>▶본청 정보개발2담당관 남우창▶부천세무서장 김종오▶홍천〃 최기섭▶영월〃 김남오▶삼척〃 홍성범▶대전〃 오상준▶서대전〃 김광천▶북대전〃 고영일▶제천〃 오태환▶홍성〃 박헌옥▶광주청 징세송무국장 박황보▶서광주세무서장 채병호▶북전주〃 신재용▶목포〃 김재철▶정읍〃 김광근▶남원〃 정영숙▶대구청 징세송무국장 이영중▶경주세무서장 배철환▶구미〃 조상욱▶경산〃 이응봉▶상주〃 김준우▶영덕〃 고점권▶부산청 감사관 박광수▶〃 운영지원과장 임호택▶〃 조사1국 조사관리과장 유병철▶중부산세무서장 윤순상▶수영〃 김원용▶울산〃 이훈구
◆부산광역시교육청<3급 승진>▶기획조정관 이정희▶시민도서관장 장원규▶구포도서관장 정영숙<3급 전보>▶행정국장 최기건▶해운대도서관장 고인철<4급 승진>▶기획조정관실 기획총괄서기관 이유정▶교육재정과 학부모지원관 신민주▶교육연수원 행정능력개발부장 이원조▶학생교육문화회관 총무부장 노정동▶어린이회관 〃 윤쾌원▶시민도서관 도서관정책부장 이영숙<기술4급 승진>▶교육시설과장 김문기<4급 전보>▶총무과장 김영종▶행정관리과장 이상국▶교육지원과장 황성백▶북부교육지원청 행정지원국장 김상식▶해운대교육지원청 〃 박복희▶부전도서관장 전철식
◆인천광역시교육청<4급 승진>▶정책기획관 김영일▶평생학습관 기획정보부장 이계영<4급 전보>▶교직원수련원장 최섭인▶주안도서관장 조영용▶화도진도서관장 윤명호▶북부교육지원청 행정지원국장 이미옥
◆광주광역시교육청<3급 승진>▶금호평생교육관장 심행선▶광주학생교육문화회관장 최지상<4급 승진>▶정책기획관 사학정책담당 김경애▶행정국 교육자치과 교육협력관 전병일▶광주광역시교육연수원 총무부장 권래용▶광주광역시학생교육원 〃 박치홍▶행정국 교육시설과장 고재관<4급 전보>▶광주광역시동부교육지원청 행정지원국장 김성수▶광주광역시서부교육지원청 〃 최경숙
◆대전광역시교육청<3급 승진>▶대전평생학습관장 임철<4급 전보>▶한밭교육박물관장 황선혁▶대전교육정보원 총무부장 황금숙<4급 승진>▶감사관 전성규▶감사관 감사총괄담당 김선용▶대전교육정보원 행정정보부장 곽석환
◆충북도교육청<4급 승진>▶공보관 유재선▶감사총괄서기관 남창현<4급 전보>▶행정과장 김덕환▶교육과학연구원 지영애▶학생교육문화원 김용환▶학생종합수련원장 김성곤
◆전남도교육청<3급 승진>▶나주공공도서관장 이종범▶목포공공도서관장 김기정<4급 전보>▶총무과장 임의환▶예산과장 이정재▶행정과장 박성수▶재무과장 김기오▶시설과장 박윤성▶장성공공도서관장 김건호▶광양평생교육관장 한동호▶고흥평생교육관장 이병수<4급 승진>▶감사관 감사총괄담당 김용찬▶홍보담당관 이점희▶정책기획관(교육협력관 파견) 김영안▶정책기획관(정책평가담당) 전만석
◆경남도교육청<4급 전보>▶낙동강학생교육원 전석자▶경남도교육종합복지관장 이민수▶경남도교육연수원 손병우▶김해교육지원청 행정지원국장 박노근<4급 승진>▶홍보안전담당관 손재경▶정책기획관실 파견 장의경▶감사관실 백판규▶경남도과학교육원 이종원
◆이데일리·이데일리TV<이데일리>◆편집보도국▶부국장 겸 정경부장 오성철▶증권시장부장 이정훈▶글로벌마켓부장 겸 논설위원 김민구<이데일리tv>▶편성제작부장 채의석▶방송사업팀장 공정태
◆대한상공회의소▶인력개발사업단장 조정호