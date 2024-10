[아뮬레뜨 드 까르띠에 컬렉션] 내 마음 열어봐요, 당신만 가진 사랑 열쇠로

◆오팔(Opal) “주변에 기쁨을 전파하여 온 세상을 미소로 가득 채우고 모든 사람에게 영원한 행복을 선사하고 싶은 당신을 위한 보석”

◆말라카이트(Malachite) “매일 놀라운 행운을 만나 소중히 가꿔온 꿈들을 실현하고 나를 위해 준비된 인생의 모든 행복을 누리고 싶은 당신을 위한 보석”

◆라피스 라줄리(Lapis Lazuli) “하늘 높이 가볍게 날아 눈이 부시도록 푸른 하늘을 지나 높고 고요한 별 위에서 세상을 관조하고 싶은 당신을 위한 보석”

아뮬레뜨 드 까르띠에. 그와 그녀의 신비스러운 비밀.

‘아뮬레뜨 드 까르띠에’ 컬렉션에 사용된 보석들이다. 까르띠에는 “오랜 옛날부터 인류는 눈부신 보석 안에 인간이 꿈꾸는 고귀한 미덕들이 깃들어 있다고 믿었다”면서 “아뮬레뜨 드 까르띠에는 소중한 감정들이 신비한 에너지의 형태로 녹아 있는 특별한 주얼리”라고 묘사했다.

아뮬레뜨 드 까르띠에는 비밀스러운 소원과 맹세를 담아 선물하기에 좋은 마스코트 주얼리다. 원형 펜던트는 조약돌 형태로 생겼다. 정교한 오픈 워크 세공을 적용했다. 펜던트는 자물쇠처럼 잠금 장치를 열 수 있도록 디자인됐다.

까르띠에는 “잠금 장치를 살짝 열면 비밀스러운 주문을 담을 수 있는 은밀한 공간이 펼쳐진다”면서 행운의 부적 또는 서약의 자물쇠처럼 사랑과 희망의 메시지를 전하고자 하는 이들이라면 아뮬레뜨 드 까르띠에를 선물할 것을 추천했다.

아뮬레뜨 드 까르띠에 컬렉션은 독특하고 다양한 보석들로 선보여졌다.

까르띠에 관계자는 “오팔과 라피스 라줄리, 말라카이트, 카닐리언, 크리소프레이즈, 자개, 오닉스 같은 작은 보석 안에 오랜 세월 잠들어 있던 마법 같은 능력들을 고스란히 담았다”면서 “인류의 고귀한 미덕이 깃들어 있는 아름다운 보석들이 신비로운 힘으로 각 보석이 상징하는 간절한 소망을 실현시켜 줄 것”이라고 말했다. 아뮬레뜨 드 까르띠에 컬렉션은 긴 목걸이, 반지, 귀걸이, 팔찌 등으로 구성됐다.

한편 까르띠에는 ‘셋 포유 바이 까르띠에(Set For You by Cartier)’ 서비스를 제공하고 있다. 특별한 프러포즈를 준비하는 이들, 혹은 새로운 인생을 시작하는 커플을 위해 그들만을 위한 다이아몬드 웨딩 링을 찾을 수 있도록 준비했다.

까르띠에의 다이아몬드 웨딩 링인 까르띠에 데스티네, 까르띠에 다무르, 솔리테어 1895, 발레린 등 가운데 원하는 디자인을 고르고 GIA의 기준에 따라 엄선된 다이아몬드(0.18~3.99 캐럿 대의 라운드 브릴리언트 컷 다이아몬드) 중에서 원하는 다이아몬드를 선택하면, 단 하나의 특별한 웨딩 링이 4주 안에 완성된다.

자세한 내용은 까르띠에의 직영 부띠끄로 문의 가능하다. 제품 문의는 까르띠에 컨택 센터(1566-7277)로 하면 된다.

