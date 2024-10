SPA 브랜드, 소비자 마음 녹이는 ‘이색 마케팅’ 화제

계속되는 불황 속에 얼어붙은 소비 심리를 녹이기 위해 SPA(제조·유통 일괄형 의류) 브랜드들이 색다른 마케팅을 선보여 눈길을 사로잡고 있다. 제품의 품질이나 가격 경쟁력을 높여 판매를 촉진했던 것에 그치지 않고 소비자들의 감성을 터치하거나 오감을 만족시켜 브랜드에 대한 차별화된 이미지를 만들고자 하는 것. 제품과 함께 따뜻한 메시지를 전해 소비자들의 마음을 치유하는가 하면 소비자가 직접 제작할 수 있는 특별한 제품을 선보이는 등 단순히 의류를 판매하는 것에서 나아가 소비자에게 또 다른 가치를 제공하는 다양한 시도가 끊이지 않고 있다. 그 특별한 마케팅 열전을 들여다본다.

■ 지오다노, ‘HELLO STRANGER 캠페인’ 통해 젊고 따뜻한 글로벌 메시지 담은 WWS 티셔츠 선보여

글로컬(Glocal) SPA 브랜드 ‘지오다노(GIORDANO)’는 브랜드 론칭 이후 꾸준히 ‘WWS(World Without Stranger) 티셔츠’ 컬렉션을 선보이며 젊고 따뜻한 글로벌 메시지를 전달해왔다. ‘WWS’는 ‘낯선 이가 없는 세상’이라는 뜻의 ‘World Without Stranger’의 줄임말로, 소외 받는 사람이 없는 세상을 지향하는 지오다노의 철학이 담겨 있다. 이번 시즌의 WWS 티셔츠 컬렉션은 ‘낯선 사람, 또는 소외된 사람들(Stranger)에게 먼저 다가가자’는 의미의 ‘HELLO STRANGER’ 캠페인과 함께 진행, 다양한 컬러와 아트웍으로 ‘HELLO STRANGER’ 슬로건을 표현한 젊고 캐주얼한 제품을 선보인다. 지오다노는 수년 동안 이러한 철학을 바탕으로 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 캐주얼한 티셔츠 제품을 선보이며 ‘CHEER YOU UP’, ‘HUG ME’ 등 주변의 상처받은 사람들의 마음을 치유하는 메시지를 전달해왔다. 특히 IMF 이후 힘든 시기에도 웃음을 잃지 말자는 의미로 제작된 ‘CHEER YOU UP’ 티셔츠는 10만 장 이상의 판매고를 올리며 화제가 되기도 했다.

지오다노 2015 NEW WWS 티셔츠 컬렉션

2015 ‘HELLO STRANGER 캠페인’에서 선보이는 ‘NEW WWS 티셔츠 컬렉션’은 누구나 편안하게 착용할 수 있는 데일리 티셔츠를 통해 소비자와 함께 지오다노의 가치를 나누고자 하는 취지로 전개된다. 기존 캠페인의 공익성에 한층 업그레이드된 소재와 디자인, 가격 경쟁력을 더해 합리적인 가격인 9,800원에 출시해 누구나 쉽게 캠페인에 동참하도록 하고 있다. 캠페인의 메인 슬로건인 ‘HELLO STRANGER’를 비롯한 젊고 따뜻한 글로벌 메시지를 감각적인 아트웍과 컬러 조합으로 세련되게 해석한 30여종 이상의 제품을 선보이며, 100% 면 소재로 제작돼 한 여름에도 쾌적하게 착용할 수 있다. 최근 여러 SPA 브랜드에서 선보인 캐릭터 디자인의 티셔츠 제품과는 차별되는 심플한 레터링 디자인으로, 캐릭터가 부담스러운 소비자들도 쉽고 트렌디하게 즐길 수 있다. 지오다노의 ‘2015 NEW WWS 티셔츠 컬렉션’은 전국 지오다노 매장 및 온라인 스토어(www.giordano.co.kr)에서 만나볼 수 있다.

■ 유니클로, 소비자가 직접 ‘나만의 UT’ 제작할 수 있는 ‘UTme!’ 서비스 진행

유니클로 ‘UTme!’ 서비스 포스터<사진출처 : 유니클로 코리아 공식 인스타그램(@uniqlokr)>사진출처>

‘유니클로(UNIQLO)’는 지난달부터 소비자가 직접 나만의 ‘UT(UNIQLO T-shirts)’를 제작해볼 수 있는 ‘UTme!’ 서비스를 진행 중이다. 유니클로 잠실 롯데월드몰점과 명동중앙점에서 진행 중인 이 서비스는 해당 매장에서 무지 티셔츠를 구입한 뒤 ‘UTme!’ 기계에 자신이 원하는 그림이나 문구를 삽입하고 독특한 그래픽 효과를 입히면 세상에 하나뿐인 나만의 ‘UT’를 완성할 수 있는 특별한 서비스이다. 소비자가 ‘UTme!’을 통해 만든 제품은 친구나 연인에게 선물하거나 단체 의상으로 제작하는 등 다양하게 활용할 수 있어 더욱 인기를 모으고 있다. 이와 함께, 유니클로는 명동중앙점에서 진행된 ‘UTme!’ 출시 행사에 아이돌 그룹 ‘블락비’의 리더 ‘지코’를 초청해 직접 티셔츠를 제작하는 과정을 보여주는 등 소비자들에게 특별한 경험을 제공하고자 다양한 시도를 하고 있다.

■ H&M, ‘컨셔스 익스클루시브 컬렉션’ 출시하며 친환경 패션 브랜드 행보 이어가

H&M ‘컨셔스 익스클루시브 컬렉션’ <사진출처 : h&m 공식 인스타그램(@hm)>사진출처>

H&M은 유기농 면 티셔츠, 재생 플라스틱으로 만든 드레스 등 재활용 소재로 만들어진 ‘컨셔스 익스클루시브 (Conscious Exclusive) 컬렉션’을 선보였다. 전 세계 200여개 매장과 온라인에서만 판매하며 국내에서는 명동 눈스퀘어점과 신사 가로수길점에서만 만나볼 수 있다. 대표 제품인 ‘슬리브리스 가운’은 오가니 리넨과 실크 등 친환경 소재에 새 모양의 패턴을 핸드 프린팅해 독특한 디자인을 완성했으며, 이 외에도 재생 비즈, 오가닉 레더 등 지속 가능 소재들이 활용돼 눈길을 끈다. H&M은 꾸준히 지속 가능한 패션을 이야기하며 이번 ‘컨셔스 익스클루시브 컬렉션’ 외에도 재생 에너지 사용, 탄소 배출량 감소 등 친환경 행보를 이어왔다. 브랜드와 무관하게 입지 않는 모든 의류를 매장에 가져가면 할인 쿠폰을 제공하는 등의 캠페인을 통해 소비자들에게 환경 운동에 동참할 수 있는 기회를 제공하기도 한다. 또한, 2020년까지 면 제품 전체를 친환경 소재로 바꿀 계획을 발표하는 등 일부 소비자들이 부정적으로 인식하고 있는 ‘패스트 패션’의 이미지를 서서히 바꿔 나가며 브랜드에 대한 긍정적인 이미지를 구축하고자 하는 노력을 계속하고 있다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>