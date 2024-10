기아차 NBA 대박 … 홍보효과 667억원

미국프로농구(NBA) 공식 스폰서인 기아차의 중형 세단 K5가 관중석에 전시돼 있다. 기아차는 2008년부터 NBA 공식 후원사로 선정됐다. [사진 기아차]

기아자동차가 미국프로농구(NBA) 챔피언 결정전(파이널) 덕을 보게 됐다. 7일(현지시간) 기아차에 따르면 2014~2015 NBA 파이널에 오른 클리블랜드 캐벌리언스, 골든스테이트 워리어스 두 팀 모두 기아차의 후원을 받고 있다.

기아차 미주판매법인 관계자는 “7전 4선승제로 열리는 NBA 파이널에 기아차가 후원하고 있는 두 팀이 맞붙게 됐다”면서 “경기가 7차전까지 가게 되면 투자 이상의 브랜드 홍보효과를 누리게 될 것”이라고 설명했다.

국제적 브랜드 평가기관인 레퓨컴(Repucom)이 2014∼2015 정규시즌 팀별 경기장 내 노출 효과를 광고비로 환산한 결과, 6000만 달러(약 667억원)에 이르는 것으로 집계됐다. 클리블랜드·골든스테이트 뿐만 아니라 NBA 팀(총 30개) 절반에 가까운 14개 팀이 기아차와 스폰서 계약을 맺고 있다.

기아차는 미국 공중파 채널인 ABC 방송을 통해 미 전역에 생중계되는 2014~2015 NBA 파이널에 15초 길이 TV 광고를 하고 있다. 이번 시즌 플레이오프에 진출한 시카고 불스, 로스앤젤레스(LA) 클리퍼스, 애틀랜타 호크스 등도 기아차의 후원을 받았다. 특히 NBA 현역 ‘최고 스타’로 꼽히는 르브론 제임스(31·클리블랜드 캐벌리어스)는 지난해 8월 기아차로부터 K9(현지명 K-900)를 선물받기도 했다.

당시 제임스는 소셜네트워크서비스(SNS) ‘인스타그램’을 통해 K-900 사진을 올리고 “차 안에서 뒹굴거리고 있다. 이 차 좋다.(Rolling around in my K900. Love this car.)”라고 밝히기도 했다.

