엑소 'LOVE ME RIGHT' 티저 사진 공개, 미소년에서 상남자까지

엑소 `LOVE ME RIGHT` 티저 사진



SM 엔터테인먼트의 아이돌 엑소가 정규 2집 리패키지 앨범 타이틀 곡 'LOVE ME RIGHT(러브 미 라잇)'으로 컴백한다.

29일 SM엔터테인먼트는 공식 홈페이지에 'LOVE ME RIGHT' 티저 이미지를 공개해 화제를 모으고 있다. 공개된 사진 속 멤버들은 미소년 느낌에서부터 남성미 가득한 모습까지 다채로운 매력을 뽐내고 있어 시선을 끌고 있다.

오는 6월 3일 발매되는 리패키지 앨범 'LOVE ME RIGHT'은 엑소를 향한 팬들의 뜨거운 사랑과 응원에 감사하는 마음을 담은 것으로 기존 정규 2집 'EXODUS(엑소더스)'수록곡 10곡에 신곡 4곡을 추가해 기획한 앨번이다. ‘LOVE ME RIGHT‘ 앨범을 통해 엑소의 다채로운 음악을 만날 수 있어 다시 한번 팬들의 마음을 사로잡을 전망이다.

이번 타이틀 곡 'LOVE ME RIGHT'은 펑키한 리듬과 악기섹션이 돋보이는 밝은 느낌의 댄스곡으로 가사에는 사랑하는 사람과 함께하는 드라이브의 설렘과 행복함을 담아 기분 좋은 에너지를 선사할 예정이다.

한편 'LOVE ME RIGHT' 돌아올 엑소는 멤버 타오가 빠진 9인조로 활동할 계획이다. 엑소는 서울에 이어 상하이, 타이페이, 방콕 등 아시아 주요 도시에서 두 번째 단독 콘서트 '엑소 플래닛 #2-디 엑솔루션'을 진행하며 리패키지 앨범 활동과 해외 콘서트를 병행, 'LOVE ME RIGHT'이라는새로운 음악을 선보이는 동시에 멋진 공연으로 전 세계 팬들의 눈과 귀를 매료시킬 예정이다.

엑소는 오는 6월 4일 케이블TV Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 5일 KBS ‘뮤직뱅크’, 6일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 7일 SBS ‘인기가요’ 등 각종 음악 프로그램에 출연해 컴백 무대를 펼칠 계획이다.

엑소 컴백 소식을 접한 네티즌들은 “엑소 LOVE ME RIGHT 기대한다” “엑소 LOVE ME RIGHT으로 빨리 돌아와라” “엑소 LOVE ME RIGHT 대박나길” “엑소 LOVE ME RIGHT 티저 너무 멋지다” 등의 반응을 보였다.

[사진 SM 엔터테인먼트 홈페이지]