김성탁

사회부문 차장

경북 포항시 흥해읍에 개교 20년 된 한동대가 있다. 학교 주변은 상가조차 없는 벌판이다. 전체 학부생이 3900명가량으로 규모도 작다. 이 대학이 ‘자유학기제’를 도입하겠다고 나섰다. 자유학기제는 중학생들에게 시험 부담에서 벗어나 진로를 탐색할 기회를 주려고 운영되고 있다. 그런데 대학이 수업 대신 한 학기 동안 학교 밖에서 학생들이 하고 싶은 활동을 하면 학점으로 인정해주기로 했다. 올 2학기 시범 실시를 거쳐 내년부터 시행한다.

자유학기제는 지난해 2월 취임한 장순흥(61) 총장의 아이디어다. 그는 2008년 KAIST 교학부총장을 지내며 당시 서남표 총장과 국내 대학 최초로 입학사정관제를 도입했다. 지난 대선 때는 박근혜 대통령직인수위의 교육과학분과 인수위원을 맡았다. 원자력 전문가인 장 총장에게 남들이 하지 않는 일을 또 시작하는 이유를 물었다. 그는 “어학연수나 인턴 때문에 휴학하는데, 자유학기제를 하면 그럴 필요가 없다. 지금까진 교수가 원하는 걸 해야 학점을 줬지만 이젠 학생이 원하는 대로 해서 성과가 좋으면 학점을 주겠다는 거다”고 말했다.

- 한 학기 수업이 통째로 없어지는데.

“가장 좋은 배움터는 사회다. 원전 수출차 아랍에미리트 두바이에 자주 가는데 그쪽 관계자들은 대학을 1년밖에 안 다녔어도 똑똑하더라. 그들은 해당 분야에서 근무하는 멘토들에게 실전을 배운다고 했다. 가르치는 시대가 가고 이젠 스스로 배우는 시대다. 학생들은 자유학기에 창업을 할 수도, 회사에서 근무할 수도 있다. 지역전문가가 되려고 외국을 찾거나 봉사활동을 해도 된다. 학교가 100곳 정도 연락처를 주겠지만 학생들 스스로 할 일을 찾으면 된다.”

- 기대하는 효과는.

“ 휴학을 안 해도 되니 대학에 머무는 기간이 짧아진다. 한 학기를 사회에서 보내면 새로운 차원의 진로를 개척할 거다. 당연히 취업에도 도움이 된다. 아프리카나 베트남을 6개월 돌아다니며 배운 학생을 강의실에서 공부만 하는 학생보다 기업이 선호하지 않겠나.”

-학생 수가 적어 가능한 것 아닌가.

“교육은 강의실에서만 한다는 생각을 버리면 큰 대학도 얼마든지 할 수 있다. 한국 교육은 틀에 갇혀 있어 누군가 흔들어야 한다. 몇십 년간 대학이 별로 달라진 게 없다. 교수들이 사회를 모르니 수업을 들은 학생들도 사회를 모른다. 취업이 어려운 이유도 대학 교육과 사회의 간극이 커서다. 지방의 작은 대학이 해보고 성과가 좋아 확산되면 대학 교육의 패턴이 달라질 수 있다.”

- 기독교 학교인 것과 관련 있나.

“종교보다 학생이 잘되게 하는 데 초점을 맞췄다. 김연아 선수가 체육학과 강의를 듣는다고 그런 성과가 나오는 건 아니지 않나.”

이 대학 신입생은 학과 구분 없이 입학해 2학년 때 전공을 정한다. 슬로건이 ‘Why not change the world?(세상을 바꿔보자)’다. 이 대학의 실험이 각 대학에 이런 메시지로 전해지면 좋겠다. ‘Why not change the university?(대학을 바꿔보자)’

김성탁 사회부문 차장