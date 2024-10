[김동호 칼럼] 재취업 성공을 위한 5가지 전제조건

누구나 퇴직이 다가오면 재취업에 관심을 기울이게 된다. 인생 후반이 길어지면서 재취업이 노후 성공의 관건이 되면서다. 재테크를 아무리 잘해도 일자리보다 못한 것도 재취업의 가치를 높이고 있다. 퇴직 후 월급 100만원은 현금 6억원을 은행에 맡겨놓은 것과 다름없다. 그런데 6억원 모으기가 어디 쉬운 일인가. 그렇다면 어떤 조건을 갖춰야 재취업할 수 있을까.

사실 지름길이 있는 건 아니다. 이름 난 회사 다니고, 전문성까지 갖췄다면 재취업 가능성도 커진다. ‘백문이 불여일견’이라고 했다. 현오석 전 경제부총리의 경우를 보자. 극단적인 사례로 볼 수 있지만 그만큼 더 강력한 롤모델을 제시한다. 그안에서 성공적 이모작의 힌트를 얻을 수 있다.

그의 주된 일자리는 재정경제부였다. 그는 경제정책국장을 지내고 차관보에 오르지 못한 채 조직을 떠났다. 하지만 그의 이모작은 왕성했다. 무역협회 국제무역연구원장, 연세대 객원교수, 국제신문 칼럼니스트, 우리금융 사외이사, 서울신문 칼럼니스트, 공공기관 경영평가단장을 포함해 종횡무진이었다. 이렇게 왕성한 활동은 그를 한국개발연구원(KDI) 원장 자리까지 이르게 했다. 이를 발판으로 그는 2013년 박근혜 정부의 초대 경제부총리로 발탁됐다.

이 사례를 보면 이모작이 얼마나 중요한지 알 수 있다. 주된 일자리를 떠난 뒤에도 관련된 분야에서 계속 일했고, 닥치는대로 도전했다. 물론 평범한 사람에겐 그림의 떡같은 얘기다. 하지만 현업에서 익힌 전문성을 살리는 분야에서 재취업의 기회를 찾아야 한다는 점은 다르지 않다. 재취업에 성공한 사람들에게서 공통적으로 발견할 수 있는 다섯 가지 조건을 뽑아봤다.

1. 현업에서 최고의 달인이 되라= 인생 이모작이 중요한 시대가 됐다고 해서 매일 이모작만 걱정할 수는 없다. 일모작이 탄탄해야 이모작의 성공 가능성이 높아진다는 건 당연한 얘기다. 더구나 반퇴시대가 되면서 오히려 현업의 중요성이 커지고 있다. 인생 전반부에서 기량을 잘 닦아놓아야 후반부에서 에너지로 쓸 수 있다. 실제로 주된 일자리에서 민간기업의 실질 퇴직은 53세에 불과하다. 이렇게 퇴직해서 더 여건이 좋은 곳으로 스카우트되는 경우도 있지만 원치 않는 조기퇴직이 더 많다. 언제 어떤 형태로 퇴직하든 현업에서 쌓은 기술과 기능이 있으면 이모작의 강력한 지렛대가 된다.

2. 이모작은 현업의 연장이라고 생각하라= 재취업이 잘 되는 사람들이 가는 곳을 보면 주로 현업과 관련된 곳이 많다. 주된 일자리에 따라 이모작도 어느 정도 정해져 있다. 대기업에 있던 사람들은 중소기업으로, 은행 출신은 소형 금융회사로 옮기는 경우가 많다. 공무원은 관련 산하기관이나 협회, 연구기관으로 이동한다. 현업에서 달인의 경지에 오르면 이모작으로의 진입도 수월하다는 얘기다. 갈수록 전문성과 범용성이 중시된다는 점도 특징이다. 한 직장에서 전문성을 갖춘 인력은 퇴직 후에도 갈 곳이 많다는 얘기다. 현업에서 능력을 쌓으면 이모작의 도구가 된다는 얘기다.

3. 자신의 전문성을 확인하라= 변호사ㆍ의사 같은 전문직은 다른 사람으로 대체가 안 된다. 그래서 전문직이라고 한다. 반면 일반적인 사무직 업무는 누구나 대체가 가능하다. 그래서 장삼이사는 이렇게 일상적으로 하는 업무에서 자신만의 전문성을 가져야 한다. 예를 들어 회사에서 브로슈어를 만드는 일을 담당하고 있다면 그 분야에서 전문성을 키울 가능성이 있다. 은행원이라면 환율에 관심을 갖게 되면 환율 전문가가 되는 식이다. 퇴직 후 이모작의 길도 전문분야에서 열리게 된다.

4. 평생 직업을 찾아라= What do you do? 처음부터 직무와 직능을 중심으로 사람을 채용하는 미국의 기업문화에서는 평생직장이란 개념이 약하다. 그래서 직장이 아니라 직업을 중시한다. 어떤 기술이 있으면 그 기술을 기준으로 사람을 채용한다. 그러나 한국이나 일본은 압축성장을 거치면서 회사에서 사람을 오래 데리고 일하는 평생직장 문화가 형성됐다. 안에 가둬놓고 일을 시키는 게 효율적이었기 때문이다. 그러나 이제 바뀌고 있다. 회사에서는 직원을 인적자원으로 본다. 여기에 능동적으로 적응해야 한다. 다행히 사회가 고도화하면서 평범한 분야에서도 전문성을 키울 수 있다. 그러면 반퇴시대는 오히려 즐거운 시대가 될 수도 있다. 준비는 스스로의 몫이다.

5. 사회적 자본을 강화하라= 지식정보사회에서는 사회적 자본(social capital)이 곧 인적 자본(human capital)의 질과 양을 결정하는 근간이 된다. 빛의 속도로 정보 유통이 빨라지고 기술이 비약적으로 발전하면서 과거의 정보와 지식은 금세 빛이 바랜다. 이런 환경에서는 개인은 빠르게 대응해야 능력을 유지할 수 있다. 이를 위해서는 외부와 넓고 튼튼한 연결망을 갖고 있어야 한다. 그래야 재취업의 기회도 많이 잡을 수 있다. 가만히 있는 사람에게 와서 일해보자는 제안은 하지 않는다.

