실적회복 힘든 제약사들 연구개발이 '성과'

제약업계가 실적회복에 속도를 내지 못하고 있다. 2010년 의약품 리베이트 규제 강화, 2012년 대규모 약가인하 여파로 그동안 주력분야였던 원외처방 조제시장 성장이 쉽지 않아서다.

여기에 지난해 7월에는 리베이트 투아웃제(1억원 이상 리베이트 수수로 2번 적발되면 해당 의약품을 보험급여에서 퇴출하는 제도)를 시행하면서 제약업계 공정거래 자율준수 프로그램 운영을 강화하면서 상대적으로 상위 제약사보다는 중소형 제약사의 성장이 두드러지고 있는 모양새다.

다만 한미약품·셀트리온·녹십자·LG생명과학·유한양행 등 신약·바이오시밀러 분야 연구개발(R&D ) 성과가 부각되면서 장기적으로는 긍정적일 것이라는 전망이다.

19일 제약업계에 따르면, 고성장을 지속하던 국내 의약품 시장이 완전히 달라졌다. 기준은 2010년이다. 2010년 이전에는 블럭버스터 의약품 특허가 만료되면 잇따라 복제약(제네릭) 신제품을 출시하면서 연간 두자릿수 이상 성장을 지속·유지했다. 하지만 최근엔 분위기가 크게 달라졌다. 최근 3년간(2011년~2013년) 국내 의약품 시장은 2% 미만 저성장을 지속하고 있다. 2014년이나 올해 역시 낮은 시장 성장률을 기록할 것으로 예상되고 있다.

2013년 국내 의약품 시장 규모는 16조 1000억원 수준. 이중 전문의약품 생산 규모는 11조 5000억원으로, 전체 의약품 생산액의 83%를 차지한다. 제약기업 대부분은 전문의약품 등 원외 처방의약품을 중심으로 성장했다. 회사별로 규모는 다르지만 적게는 10~20% 수준에서 많게는 60~80%까지 다양하다. 당연이 이 분야가 위축되면 전체 제약·의약품 시장이 위축된다.

물론 헬스케어 분야 특성상 급격한 인구고령화·의약품 접근성 향상으로 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망한다. 하지만 한국을 비롯해 전세계에서 의약품 비용 억제 정책을 강력하게 펼치면서 인당 의약품비는 오히려 감소할 것으로 예상된다. NH투자증권 이승호 연구원은 “2012년 4월 약가인하 이후 원외처방액 정체 현상이 지속되고 있다”고 말했다.

원가 압박에 떨어지는 수익성을 라이센싱이 채우네

일차적으로 수익성 손실을 보인 곳은 상위 제약사다. 국내 상위 업체 의약품 시장 점유율은 2010년 30.9%에서 2014년 25.7%로 크게 떨어졌다. 실제 동아에스티는 원외처방률이 전년대비 16.6%로 가장 많이 줄었다. 원외처방 금액으로는 230억원이다. 일동제약은 전년대비 -8.3%(147억원), 대웅제약 -7.8%(323억원), 유한양행 -6.1%(234억원), 한미약품 -4.3%(312억원), 종근당 -1.5%(296억원) 등 이다. 녹십자 역시 전년대비 7.9% 줄었으나 원외처방 비율이 3.2%로 낮아 금액은 비교적 적은 25억원이다. 이렇게 빈 자리는 중소형 제약사가 차지했다. 이들 제약사 상당수는 다국적제약사와 코프로모션으로 외형적인 성장을 유지하고 있지만, 원가 압박으로 수익성은 예전만 못하다.

상위 제약사에 다행인 점은 최근 몇년간 높은 성장세를 보였던 중소 제약사의 점유율 확대가 둔화되고 잇다는 점이다. 지난달 국내 중견 제약사(11~30위) 점유율은 19.1%, 30위 미만 영세업체 점유율은 24.8%다. 전달 대비 각각 0.1%p, 0.2%p 늘리는데 그쳤다. 신한금융투자증권 배기달 연구원은 “국내 상위 10대 업체 점유율이 바닥을 다지고 있다”고 말했다.

일각에서는 이르면 올해 2분기부터는 수익성 개선이 가능할 것으로 기대하고 있다. 내수 점유율 하락이 제한적이면서 연구개발 성과가 가시화되면서 기대감이 높아져서다. 실제 지난해 기준으로 가장 공격적으로 연구개발에 투자한 곳은 한미약품이다. 2014년을 기준으로 한미약품은 연구개발비의 20.0%인 1530억원을 R&D에 투입했다. 그 뒤를 LG생명과학(18.9%·800억원), 종근당(13.7%·750억원), 대웅제약(12.2%·900억), 동아에스티(10.8%·630억원),녹십자(8.7%·800억), JW중외제약(7.2%·300억원), 유한양행(5.7%·580억원) 등 순이다. 2004년 국내 5대 제약사(한미약품, 유한양행, 녹십자, 동아에스티, 종근당)의 연구개발 비율이 매출대비 평균 5.5%에 불과했다. 이후 10년이 지난 2014년에는 11.3%로 크게 증가했다.

녹십자는 혈액제제 IVIG의 미국허가를 신청할 예정이다. LG생명과학은 DPP-4계열 당뇨병신약 ‘제미글로’의 해외 허가작업을 진행한다. 일라이 릴리와 국내 제약업체로는 역대 최대 규모로 기술수출을 체결했던 한미약품은 LAPS-Exendin, LAPS-GCSF, LAPS-hGH 등 임상2상을 진행한다. 메디톡스는 차세대 보툴리눔 톡신과 관련해 엘러간에 4000억원 규모의 라이센싱 딜을 체결하기도 했다. 셀트리온 역시 글로벌 항체바이오시밀러 개발 성과를 속속 발표하고 있다. 신약 시판허가 건수가 증가하고, 예상 매출이 늘면서 오랜기간 지속됐던 연구개발 생산성 하락의 늪에서 탈출하는 모양세다.

신약개발 전략변화도 주목할만하다. 지금까지 신약은 동일효능군 의약품 중에서 가장 뛰어난 약효를 가진 제품을 개발하는 Best in class 전략이라면 이제는 국내 제약사도 새로운 작용기전을 가진 의약품을 개발하는 First in class 전략으로 전환됐다. 유안타증권 김미현 연구원은 “First in class 전략은 신약개발 초기 연구개발에 집중해 중소제약사도 선택할 수 있는 전략”이라며 “연구개발 성과가 글로벌 투자유치 성공으로 이어지면서 국내 제약/바이오 기업에 대한 신뢰도가 높아졌다”고 말했다.

