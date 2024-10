보아 Kiss My Lips의 화려한 컴백무대 '소름'…빌보드도 극찬

보아 Kiss My Lips 빌보드 극찬



지난 13일 전곡 작사 작곡한 정규 8집 ‘Kiss My Lips’를 발표한 가수 보아가 인기가요에서 화려한 컴백 무대를 선보였다.

지난 17일 방송된 SBS '인기가요' 에서 보아가 컴백무대를 마쳤다.

보아는 첫곡 'Smash'를 부르면서 발랄하면서도 경쾌한 스텝의 댄스를 소화하며 성공적인 첫무대를 마쳤다. 이어진 타이틀곡 ‘Kiss My Lips’ 무대에서 보아는 순백의 원피스에 레드립 메이크업을 하고 등장해 기존의 보아 이미지와는 다른 분위기로 무대를 펼쳤다.

한편 보아는 빌보드가 ‘Kiss My Lips’를 극찬한 것으로 화제를 모았었다.

지난 15일(현지시간) 미국 빌보드는 K-POP 칼럼코너 ‘K-TOWN’에 ‘보아가 ‘Kiss My Lips’로 그녀의 케이팝 왕좌로 스타일리쉬하게 돌아왔다(BoA Makes a Stylish Return to Her K-Pop Throne on 'Kiss My Lips' : Track-by-Track Review)’ 라는 제목의 기사를 올렸다.

빌보드는 “지난 15년동안 K-POP의 선구자였던 보아는 여러 나라에서 여러 장르를 탐구한 후 자신만의 창조성이 담긴 음악을 점점 더 많이 선보였다. 이번 앨범 ‘Kiss My Lips’는 보아가 거의 모든 곡을 직접 만들어, 가수뿐만 아니라 프로듀서로서의 재능까지 만날 수 있다”고 전했다. 아울러 “이번 앨범은 보아가 최고의 디바라는 것을 재증명하는 뛰어난 작품이며, 보아의 스타 파워가 지속될 것임은 물론, 다재다능한 아티스트로서의 밝은 미래를 보여주는 앨범”이라고 극찬했다.

또한 앨범에 담긴 노래들을 하나씩 소개하며 “타이틀 곡 ‘Kiss My Lips’는 세련되고 섹시한 신스팝 트랙으로, 디바 보아의 달콤한 목소리가 단단한 일렉토로닉 비트와 잘 어우러졌으며, 코러스에는 허스키함을 더해, 새롭고 성숙한 느낌을 완성했다”라고 설명했다.

보아의 컴백 무대를 본 네티즌들은 “보아 ‘Kiss My Lips’ 빌보드에서 극찬할만하다” “보아 ‘Kiss My Lips’ 무대 최고” “보아 ‘Kiss My Lips’ 빌보드에서 극찬한 무대란 이런 것” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr

‘보아 Kiss My Lips 빌보드 극찬’

[사진 SBS '인기가요' 캡처]