[인사] 민주평화통일자문회의 外

◆민주평화통일자문회의＜일반직 고위공무원 승진＞▶민주평화통일자문회의 사무처 통일정책자문국장 신용운
◆국무조정실·국무총리비서실＜과장급 전보＞▶주한미군기지이전지원단 정책조정팀장 최영진▶사회조정실 사회복지정책관실 사회정책총괄과장 윤순희▶〃 〃 저출산고령사회과장 이병우▶〃 교육문화여성정책관실 여성가족아동과장 양찬희▶〃 안전환경정책관실 안전관리팀장 신강민▶민정실 민정민원비서관실 민정기획행정관 이장호▶〃 시민사회비서관실 민관협력행정관 서문수▶청년위원회 실무추진단 파견 김진남
◆국회사무처＜서기관 전보＞▶법제실 정무환경법제과장 신은호
◆환경부＜국장급 승진＞▶국립생물자원관 생물자원활용부장 김동진＜과장급 전보＞▶운영지원과장 정종선▶자원재활용과장 유승광
◆국민안전처＜실장급(일반직 고위공무원)＞▶특수재난실장 김경수
◆금융위원회▶비상임위원 정순섭
◆우정사업본부＜4급 전보＞▶화성우체국장 박노재
◆한국은행 ▶정책보좌관 박종석
◆한국경제신문▶독자서비스국 독자지원부장·지방독자부장 겸 발송부장(부국장) 한규완▶독자서비스국 지방독자부 부장대우 장병문
◆에너지경제연구원▶부원장 김기중▶석유가스정책연구본부장 문영석▶전력정책연구본부장 노동석▶에너지정보통계센터소장 도현재▶석유정책연구실장 정준환▶자원개발전략연구실장 김태헌▶전력정책연구실장 김현제▶원자력정책연구실장 이근대▶에너지수급연구실장 김수일▶지역협력연구실장 정웅태