방탄소년단 ‘I NEED U’로 빅뱅과 맞대결…칼군무 무대에도 2등

그룹 방탄소년단이 ‘I NEED U’로 음악 프로그램에서 2위에 올랐다.

방탄소년단은 지난 8일 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서는 ‘I NEED U’로 1위를 수상한데 이어 지난 10일 방송된 SBS ‘인기가요’에서 ‘I NEED U’로 2위를 차지했다.

‘인기가요’에서 1위의 영예를 차지한 가수는 빅뱅이었다. 이날 함께 후보에 함께 오른 방탄소년단은 특유의 칼군무가 랩이 돋보이는 'I NEED U'의 무대를 꾸몄다. 그러나 빅뱅의 인기를 꺾기엔 역부족이었다.

이날 빅뱅의 신곡 ‘베베(BAE BAE)’, ‘루저(LOSER)’는 두 곡 모두 1위 후보로 오르고, 빅뱅은 '루저(LOSER)'로 1위를 영광을 안았다.

아쉽게 2위를 한 방탄소년단의 멤버 지민은 방탄소년단 공식 트위터에 수상 소감과 1위 트로피 인증샷을 올렸다.

지민은 “정말 무슨 일이 일어난 건지 모르겠어요. 정말 행복하다고 말씀드리고 싶어요. 고마워요. 아미(방탄소년단 팬클럽) 사랑합니다”라며 ‘I NEED U’로 1위에 오른 것에 대해 팬들에게 고마움을 전했다.

이에 네티즌들은 “방탄소년단 I NEED U 2위 아쉽다” “방탄소년단 I NEED U 노래 너무 좋다” “방탄소년단 I NEED U 앞으로 멋진 무대 기대된다” 등의 반응을 보였다.

한편 현재 방탄소년단은 신곡 ‘I NEED U’로 활발하게 활동 중이다.

