MSI 1일차 경기에서 SKT 3전 전승… 명불허전

MSI 미드시즌 인비테이셔널 [사진 리그오브레전드 공식 홈페이지]

리그오브레전드 미드시즌 인비테이셔널(MSI) 2015 1일차 경기에서 한국 대표 SKT가 전승을 챙겨 화제다.

8일(한국시간) 미국 탤러해시 도널드 L. 터커 시빅 센터에서 2015 미드시즌 인베테이셔널 경기가 개최됐다.

이번 MSI는 6개 지역대표팀 간의 예선 경합으로 채워졌다. 이날과 오는 9일, 양일간 진행되는 예선을 통해 각 팀들과 단판 풀리그 형태로 진행돼 1위부터 4위까지 상위라운드로 진출한다.

특히 한국을 대표해 출전한 SKT는 오늘 맞붙었던 ‘베식타스’, ‘EDG’, ‘TSM’를 상대로 모두 승리를 기록해 상위라운드 진출에 청신호가 켜졌다.

SKT는 오는 8일 유럽의 프나틱, 동남아시아의 AHQ를 상대로 남은 경기를 치르게 된다.

2일차 경기 일정은 다음과 같다

2일차 경기 일정(한국시각 9일 오전 5시 진행)

1경기 EDG vs 프나틱

2경기 TSM vs AHQ

3경기 EDG vs 베식타스

4경기 SKT vs 프나틱

5경기 TSM vs 베식타스

6경기 프나틱 vs 베식타스

7경기 AHQ vs SKT

8경기 순위결정전(필요 시)

온라인 중앙일보