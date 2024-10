노래 맞춰 카드섹션, 휴대폰 불빛 … 매카트니도 깜짝 놀란 이벤트

이날 콘서트 도중에 갑자기 비가 내렸다. 사람들은 주최 측에서 제공한 하얀 우비를 자연스럽게 꺼내 입었다. 그리고 마치 비가 오지 않는 듯 공연을 즐겼다. 4만5000명의 열기에 폴 매카트니는 문득 이 노래를 흥얼거렸다. “비가 온들 어때요? 우리는 상관없어요(What if it rained? We didn’t care).”

가사와 상황이 절묘하게 맞아떨어져서 그가 즉흥적으로 지어 부른 것 같지만 ‘마이 밸런타인(My Valentine)’이라는 노래다. 2011년 결혼한 세 번째 부인 낸시를 위해 만든 사랑의 세레나데. 이처럼 폴의 첫 내한공연은 절절했다. 관중은 폴의 노래마다 맞춤형 이벤트를 펼쳤다. 폴이 ‘롱 앤드 와인딩 로드(Long And Winding Road)’를 부를 때 그라운드석 관객들이 빨간 하트가 그려진 종이를 전원 펼쳐들었고 ‘헤이 주드’를 부를 때는 ‘NA’가 적힌 종이를 흔들었다. ‘렛 잇 비’를 부를 때 관중 모두 휴대전화 라이트를 켰다. 예상 못한 이벤트에 폴도 잠시 멈춰 서서 순간을 즐겼다. ‘헤이 주드’의 나나나 떼창에선 한국말로 “남자만” “여자만”을 외치며 흥을 돋웠다.

오후 8시를 넘어 무대에 오른 폴의 첫마디는 한국어였다. “안녕하세요 서울, 한국 와서 좋아요.” 마지막 말도 한국어였다. “다시 만나요!” 공연을 마친 폴은 공식 SNS에 “아시아 투어의 환상적인 클라이맥스였다. 한국 팬은 가장 최고의 환영을 해줬다(Fantastic climax to the Asian leg. Korean fans gave us the best welcome ever)”는 글을 남겼다.

