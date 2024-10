매카트니와 4만 팬 ‘나나나~’ 떼창 … “신의 공연을 보았다”

2일 열린 첫 내한공연에서 폴 매카트니는 열정적인 무대를 선보였다. 그는 한국어를 짧게나마 구사하려고 애썼다. 폴은 공연하는 나라의 언어를 미리 공부해 무대에서 선보이곤 한다. [사진 현대카드]

함성과 찬사·감탄이 내내 쏟아진, 내한공연 역사상 기록으로 남을 특급 무대였다. 2일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 폴 매카트니 콘서트 ‘아웃 데어(Out There)’에서 폴 매카트니(73)는 2시간40분 동안 쉬지 않고 노래했다. 비틀스 곡이든 솔로 시절 곡이든 폴 매카트니는 상당수 골든 레퍼토리들을 선물보따리 풀 듯 들려주었다. ‘밴드 온 더 런(Band On The Run)’ ‘오블라디 오블라다(Ob La Di Ob La Da)’ ‘렛 잇 비(Let It Be)’ ‘리브 앤 렛 다이(Live And Let Die)’ ‘헤이 주드(Hey Jude)’ 그리고 ‘예스터데이(Yesterday)’ 등 팬들이 듣고 싶은 곡이 모조리 다 나왔다. 관객들은 “정말 노래 많이 한다!”며 환호성을 질렀다. 지난해 건강문제로 공연이 취소되어 꼬박 1년을 참은 그들은 기다린 보람을 만끽했다.

역사상 가장 성공한 가수이자 대중주의자답게 그의 중심은 ‘관객서비스’였다. 한국 팬의 성향에 대한 배려도 없고, 멘트도 없이 건조하게 노래하는 여느 팝스타 공연과는 달랐다. "대박!”이라는 한국말도 준비했고 70대 고령에도 귀여운 제스처를 연이어 선보여 객석을 미소 짓게 했다. 감동은 단연 음악서비스. “폴 매카트니만 온 게 아니라 비틀스도 왔다”고 할 만큼 비틀스의 명곡들이 줄을 이었다.

공연 끝무렵 폴 매카트니가 태극기를 흔들었다. 그는 해외 투어 공연을 할 때 방문한 국가의 국기를 흔드는 이벤트를 펼친다. [사진 폴 매카트니 SNS]

그는 관객들이 비틀스 시절 곡을 더 원한다는 것을 알고 있었다. 심지어 자신이 노래하지 않고 동료 존 레넌이 부른 ‘빙 포 더 베너핏 오브 미스터 카이트(Being For The Benefit Of Mr. Kite)’와 조지 해리슨의 명작 ‘섬씽(Something)’도 불렀다. 곡 소화력은 놀라웠다. 이번 공연은 폴 매카트니가 작곡가뿐 아니라 가수로서도 사상 최고임을 증명하는 자리였다.

나이를 감안해 조금 ‘낮춰’ 불러도 이해할 관객들이었지만 그는 오리지널의 높이를 그대로 재현하는 경이적인 에너지를 과시했다. 밴드 DNA와 록의 유전자 그리고 타고난 목청이 아니면 실로 어려운 경지였다. 특히 ‘메이비 아임 어메이즈드(Maybe I’m Amazed)’는 젊디젊었던 1970년 첫 솔로앨범에서 부른 것과 조금도 다르지 않았다. 후반부로 갈수록 더 힘이 나는 듯했다. 관객들은 아마 마지막 곡 ‘예스터데이’를 포함한 네 곡의 앙코르 순서에 더 만족지수가 높았을지도 모른다.

“마치 음반을 듣는 것 같다”며 혀를 내두른 관객이 있는가 하면 “신(神)의 공연을 본 느낌”이라는 사람도 있었다. 명곡 중의 명곡 ‘헤이 주드’의 후반부 나나나 합창은 내한공연의 특산품인 최고의 ‘떼창’을 자랑하면서 감동적인 무대와 객석의 일체를 꾸려냈다. 다들 가슴이 뭉클해지고 눈시울이 뜨거워졌다. 기성세대 관객들이 눈물을 훔치는 모습은 폴 매카트니 공연에서 흔히 목격할 수 있는 광경이다.

비틀스와 폴 매카트니는 베이비붐 세대와 포스트베이비붐 세대를 함께 묶는, 대중음악의 거의 유일한 신화라는 사실을 다시 한 번 확인했다. 또 그가 얼마나 많은 히트곡을 남겨 얼마나 대중들과 친숙한 존재인가를 말해주는 자리이기도 했다. 가수라면 부러울 수밖에 없다. 무려 37곡을 노래했지만 거의 낯설지 않았다. 공연을 통해 관객들은 절감했을 것이다. 우리가 운 좋게 폴 매카트니와 함께 살아왔다는 것을, 그리고 우리가 영광스럽게 비틀스와 함께 시절을 풍미했다는 것을.

임진모 대중음악평론가