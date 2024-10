스타워즈 없인 못 사는 이 남자 … 7개월 딸도 팬으로 만들어야죠

“ 딸도 스타워즈 팬으로 만들 거에요.”

웹디자이너 최안성(31·사진 왼쪽)씨는 스타워즈 매니어다. 초등학생 때 본 ‘스타워즈 에피소드 4’(1997)는 그의 인생을 송두리째 뒤흔들었다. 학창 시절엔 부족한 용돈을 쪼개가며 스타워즈 피규어와 DVD를 모았다. 성인이 돼서는 여자친구와 스타워즈 커플티를 맞춰 입고, 스타워즈 레고를 조립하며 연애를 했다. 그렇게 세뇌를 당한 여자친구는 그의 아내(오른쪽)가 됐다. 최씨는 “처음 스타워즈를 만났을 때의 전율은 아직도 잊을 수 없다”며 “지난해 10월 딸 아이가 태어났다. 아내를 팬으로 만들었던 것처럼 딸도 팬으로 확보하기 위해 스타워즈 신발과 옷, 장난감도 미리 준비해뒀다”고 귀띔했다. 현재까지 모은 옷과 신발, 모자, 피규어, 레고 등 스타워즈 관련 상품은 어느새 80여 점이 훌쩍 넘는다. 최씨는 “나 같은 스타워즈 골수 팬은 국내에 상당히 많다”며 “한 포털사이트의 스타워즈 팬카페 회원 수는 2만6000명 이상이다”라고 했다.

그는 요즘 밤잠을 설친다. 한국에서 최초로 팬들을 위한 ‘스타워즈 데이’가 4일 명동에서 열리기 때문이다. 스타워즈 데이는 스타워즈 영화 속 대사인 “포스가 당신과 함께 하기를(May the Force be with you)”의 영어 표현이 5월 4일과 비슷하게 들리는 데서 유래했다. 매년 5월 4일 전 세계 곳곳에서 팬미팅을 비롯한 스타워즈 이벤트가 진행된다. 국내에서는 오는 12월 개봉하는 ‘스타워즈: 깨어난 포스’를 기념하기 위해 처음으로 마련됐다.

최씨는 이번 행사를 앞두고 진행된 ‘제다이 선발 프로젝트’에 선정되는 행운을 얻었다. “행사에 참석할 때 입을 제다이 코스튬을 아내가 재봉틀을 돌려가며 밤샘 제작 중입니다. 전북 전주에 살고 있는데 누구보다 먼저 행사장에 도착해 넘버원 인증을 받고 싶어요. ”

