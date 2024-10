걸어라, 감각의 날을 세우고 보아라, 미처 보지 못했던 것을

▲▲ Secret Soho by Sir Norman Rosenthal(미술사학자) 1. Sir Norman Rosenthal’s flat, Lexington Street 2. Andrew Edmunds print shop, 44 Lexington street 3. Herald Street Gallery, 37 Golden Square 4. Marian Goodman Gallery, 5-8 Lower John Street 5. Sadie Coles Gallery, 62 Kingly Sreet 6. Lights of Soho Gallery, 35 Brewer Street 7. Lina Stores, 18 Brewer Street 8. Gosh! Comics. 1 Berwick Street 9. The Cloth House, 47 Berwick Street 10. Paul A. Young Chocolatiers, 143 Wardour Street 11. Gerry’s Wines & Spirits, 74 Old Compton Street 12. I Camisa, 61 Old Compton Street 13. The Colony Room, 41 Dean Street 14. Algerian Coffee Stores, 52 Old Compton Street 15. The French House, 49 Dean Street 16. Maison Bertaux, 28 Greek Street 17. Bar Italia, 22 Frith Street 18. The House of St. Barnabas, 1 Greek Street 19. Andrew Edmunds, 46 Lexington Street