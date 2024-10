<에르메스의 런던 '플라뇌르' 11개 코스>

◇Chelsea by Zebedee Helm(카투니스트)

1. Bram Stoker’s House, 18 St. Leonard’s Terrace

아이리시 작가 브람 스토커가 1896년부터 1906년까지 살았던 집. 이 기간 동안 그는 자신의 대표작 『드라큘라』를 집필했다.

2. Wellington Square

영화 제임스 본드의 가상의 집. 제임스 본드는 2차 대전 동안에 활동했던 머린 민샬이라는 스파이를 모델로 만들어졌다.

3. 138a King’s Road, Markham House

1960년대 문화에 큰 영향을 끼친 웨일스의 패션 디자이너 메리 퀀트가 미니 스커트를 처음 제작한 곳. 그는 '킹스 로드의 소녀들'에서 영감을 받고, 자신의 자동차 ‘미니’ 에서 이름을 따왔다.

4. Michael Hoppen Gallery, 3 Jubilee Place.

사진에 대한 20년간의 열정이 담긴 3층 공간.

5. The Pheasantry, 152 King’s Road

예전에는 보헤미안 하우스 발레클럽, 라이브 뮤직하우스였지만, 현재는 피자 레스토랑이다. 에릭 클랩턴, 마고 폰테인, 험프리 보가트, 프랜시스 베이컨, 루시안 프로이트 등 많은 유명인들이 이곳을 방문했다.

6. 1 Flood Street

비틀스의 전설적인 앨범 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band '가 이곳의 마이클 쿠퍼의 사진 스튜디오에서 만들어졌다.

7. Chelsea Town Hall Register Office, Chelsea Old Town Hall, King’s Road

주디 갈란드가 그녀의 다섯 번째 남편 미키 딘스와 결혼한 장소

8. Chelsea Farmers’ Market, 125 Sydney Street

오두막 스타일의 독특한 샵과 레스토랑들의 집결지.

9. Nell’s 191 King’s Road

10. Oakley Street

런던에서 최초로 나무가 심어진 거리.

11. 55 Glebe Place

1979년 배우 잭 니콜슨이 파티를 하다가 이 건물 창문에서 떨어졌다. 이로 인해 영화 ‘샤이닝(The Shining)’ 촬영이 3주간 연기됐다.

12. Green & Stone, 259 King’s Road

유명한 미술 재료 판매상. 앤티크 액자 제작소이기도 하다.

13. Mallord Street

『위니 더 푸우』의 작가 A. A. 밀른이 1919년부터 1942년까지 거주한 집. 위니 더 푸우는 1차 대전 때 해리 콜번이라는 캐나다 군인이 검은색 애완 곰을 키운 것에서 영감을 받아 집필됐다.

14. 430 King’s Road

1974년에서 1976년까지 말콤 맥러렌과 비비언 웨스트우드가 운영하던 SEX부티크가 위치했던 곳.

15. The Moravian Cemetery, 99-100 Cheyne Walk

체코 공화국 동쪽에 위치했던 역사적인 나라 ‘Moravian’ 수도자들이 안치된 곳.

16. 16 Cheyne Walk

1862년에서 1882년까지 시인이자 화가인 단테 가브리엘 로제티가 거주한 집.

17. Chelsea Physic Garden, 66 Royal Hospital Road

영국에서 두 번째로 오래된 수목원.

◇Belgravia by Nigel Hurst(사치 갤러리 수석 큐레이터)

1. Royal hospital, Royal Hospital Road

세계에서 가장 유명한 양로원. 1682년 크리스토퍼 우렌 경이 건물을 설립한 후 300명 이상의 영국 퇴역 군인들이 이곳에서 지내고 있다.

2. Royal court Theatere, 50-51 Sloane Square

'작가들의 극장'이라고도 알려진, 뉴욕타임스가 "유럽에서 가장 영향력 있는 극장"이라고 한 곳.

3. Rose Uniacke, 80 Pimlico Road

우아한 디자인, 인테리어, 건축.

4. Nicholas Haslam, 12-14 Holbein Place

1980년 설립 이후 리테일, 인테리어 산업을 한다.

5. Jamb, Pimlico Road

최고 앤티크 제품과 벽난로를 재현하는 곳으로 세계적으로 유명하다.

6. Linley, 60 Pimlico Road

세계적으로 아름답고 스타일리시한 인테리어 디자인으로 이루어진 가정집들이 모여있는 곳. 데이비드 린리(David Linley)는 마가렛 공주의 아들이자 조지 8세의 손자다. 그는 영국 왕실의 17번째 서열이자 크리스티 옥션의 회장을 역임하고 있다.

7. Lamberty, 46 Pimlico Road

18세기부터 현대까지 가구, 디자인, 예술품들이 모여있는 장소.

8. Daylesford Organic, 44b Pimlico Road

영국 글로스터셔 주에서 수상 경력이 있는 유기농 농장의 첫 번째 런던 카페.

9. Ramsay Prints, 227 Ebury Street

고전부터 모던한 프린트 컬렉션을 작업하는 공간.

10. Gordon Watson, 28 Pimlico Road

정교하고 매력적인 20세기 스타일을 보여주는 디자인 스토어.

11. Wild At Heart, 30a Pimlico Road

닉키 티블스(Nicki Tibbles)의 세계적으로 유명한 꽃집.

12. Saint Barnabas church, Saint Barnabas Street.

1850년에 설립된, 런던에서 가장 아름다운 교회 중 하나.

13. Mozart House, Mozart Terrace, Ebury Street.

14. 24 Ebury Street

제임스 본드 시리즈의 저자인 이언 플레밍이 1964년까지 살던 곳.

15. Philip Treacy, 69 Elizabeth Street

필립 트리아시는 2007년 OBE를 받은 아이리쉬 모자 디자이너이다. 윌리엄 왕자의 결혼식에 사용된 36개의 모자를 디자인했다.

16. Poule Au Pot, 231 Ebury Street

로맨틱하고 시크한 클래식 프렌치 레스토랑.

◇Notting Hill by Sophie Hicks(건축가)

1. Sophie Hick’s studio, 17 Powis Mews

영국의 유명 건축가 소피 힉스의 작업실이자 거주지.

2. 17 Powis Terrace

영국의 현대미술가 데이비드 호크니의 과거 작업실. 잭 하잔의 다큐 드라마 'A Bigger Splash'의 촬영지이기도 하다.

3. 25 Powis Square

영화 ‘Performance’에서 믹 재거가 연기한 악당의 집으로 사용되었다.

4. Portobello Road

세계에서 가장 유명한 150년 역사를 자랑하는 시장 거리.

5. The Electric Cinema

100년이 넘은 에드워드 왕조 스타일의 시네마.

6. 280 Westbourne Park Road

영화 ‘노팅힐’의 시나리오 작가인 리처드 커스티가 한때 거주했던 곳이며, 주인공 윌 태거가 사는 집으로 나와 유명세를 탔다.

7. The Trellick Tower

현대 건축가인 에르노 골드핑거가 디자인한 높은 건물.

8. Meanwhile Gardens

런던 최초의 도시형 커뮤니티 정원.

9. Tom Dixon’s Water Tower

2005년 톰 딕슨은 80년 된 5000갤론(2만L)의 낡은 워터 타워를 아파트로 바꾸었다.

10. Dock Kitchen

디자이너 톰 딕슨의 스튜디오와 스토어가 연결되어있는 실험적이고 독특한 레스토랑.

◇ Secret Soho by Sir Norman Rosenthal (미술사학자)

1. Sir Norman Rosenthal’s flat, Lexington Street

1710년 지어진 3층짜리 건물은 영국 예술계의 거장인 노먼 로젠탈(영국의 유명한 큐레이터이자 미술학자)의 집이다.

2. Andrew Edmunds print shop, 44 Lexington street.

‘The Duke of Lexington Street’이라고도 불리는 이 프린트 샵은 1711년에 설계됐다.

3. Herald Street Gallery, 37 Golden Square

웨스트 엔드의 주요 갤러리 중 하나.

4. Marian Goodman Gallery, 5-8 Lower John Street

런던 골드스퀘어의 ‘New Art World’ 중심부에 있는 갤러리.

5. Sadie Coles Gallery, 62 Kingly Sreet

1970년대엔 천장에 어항이 있는 나이트클럽으로 유명했다. 현재는 사디 콜(Sadie Coles) 갤러리의 본사이며, 유명 현대 미술가인 사라 루카스가 전속작가로 활동하고 있다.

6. Lights of Soho Gallery, 35 Brewer Street

런던 최초의, 그리고 유일한 조명 아트 갤러리.

7. Lina Stores, 18 Brewer Street

1940년에 이탈리아 제노바에서 온 리나가 설립한 델리카트슨.

8. Gosh! Comics. 1 Berwick Street

Berwick Street은 한때 런던의 유명한 시장이었다. 그들 스스로 “런던의 중심부에 위치한 매우 작은 코믹 숍”이라고 부른다.

9. The Cloth House, 47 Berwick Street

1984년 세워진 2개의 큰 원단을 파는 곳. 세계적인 데님, 저지, 펠트 컬렉션 등을 판매한다.

10. Paul A. Young Chocolatiers, 143 Wardour Street

웨스트 엔드의 유명한 초컬릿 스토어. Marco Pierre-White 레스토랑의 패스트리 쉐프였다.

11. Gerry’s Wines & Spirits, 74 Old Compton Street

해적들이 사랑할만한 100가지가 넘는 럼을 소장하고 있는 곳. 런던에서도 가장 다양한 셀렉션을 보유하고 있다.

12. I Camisa, 61 Old Compton Street

런던 최초의 이탈리안 델리를 주장하는 델리 샵.

13. The Colony Room, 41 Dean Street

2008년 문을 닫기 전 프랜시스 베이컨 등 유명 예술가들이 모여 술을 마신 아지트.

14. Algerian Coffee Stores, 52 Old Compton Street

1887년 처음 문을 연 이후로 런던의 선두적인 차와 커피를 파는 상점. 80종류 이상의 커피와 120가지의 티를 제공한다.

15. The French House, 49 Dean Street

원래 ‘York Minister’라고 불렸으나, 단골 손님들이 ‘The French House’라 부른 이후로 상호가 이렇게 바뀌었다. 2차 대전 중 프랑스 대통령 샤를 드 골이 연설한 장소.

16. Maison Bertaux, 28 Greek Street

런던에서 가장 오래된 베이커리 샵이자 티룸.

17. Bar Italia, 22 Frith Street

1926년 1월 John Logie Baird가 처음으로 텔레비전을 시연한 곳. 현재는 커피와 음악을 즐길 수 있는 공간이다.

18. The House of St. Barnabas, 1 Greek Street

찰스 디킨슨의 소설 『두 도시 이야기』의 배경이 된 빌딩.

19. Andrew Edmunds, 46 Lexington Street

18세기 타운하우스에 위치한 올드 소호의 마지막 요새.

◇ Mayfair by Max Fraser(디자인평론가)

1. Berry Bros & Rudd, 3 Saint James’ Place

5명의 와인 마스터들이 선택한 5000가지가 넘는 와인을 판매하는 곳. 1530년대 헨리 8세는 이곳에 테니스 코트를 지었고 그 당시의 벽이 아직까지 있다. 1651년 처음 커피 숍으로 오픈했다.

2. Pickering Place, 3 Saint James’ Street

영국의 가장 작은 광장이자 1845년 미국과 합병되기 전 텍사스의 대사관이 위치하던 곳.

3. Lock & Co Hatters, 6 Saint James’ Street

1676년 지어진 영국에서 가장 오래된 모자 스토어. 2011년 윌리엄 왕자의 결혼식에도 참여할 정도로 지금도 유명하다.

4. James J. Fox cigar Merchant, 19 Saint James’ Street

225년 역사의 최고의 품질을 가진 토바코와 시가를 판매하는 곳. 이곳을 지나면 릿츠 호텔이 보이는데, 찰리 채플린이 영국으로 돌아오면 지내던 곳이다.

5. Mallett Antiques, Ely House, 37 Dover Street

1908년 Franco-British 전시를 시작으로 런던에서 런칭했다.

6. Dover Street Market, 17-18 Dover Street

콤 데 가르숑의 레이 카와쿠보가 만든 패션과 라이프스타일의 컨셉트 스토어.

7. Rose Bakery, Dover Street Market

8. Philip Mould, 29 Dover Street

미술계의 탐정이라 불리는 필립 모드(Philip Mould)는 브리티시 아트와 고전을 취급하는 딜러. 이곳은 그가 운영하는 갤러리다.

9. Galerie Kreo, 14a Hay Hill

메이페어의 심장부에 위치한 파리지엥 디자인 갤러리.

10. Maggs Bros Ltd, 50 Berkeley square

앤티크 도서들을 파는 곳.

11. Philips, 30 Berkeley square

아트 옥션 하우스. Berkeley 광장은 원래 주거지역이었으나 현재는 단 하나의 블록만 주거지로 사용되고 있다.

12. Allens of Mayfair Butchers, 117 Mount Street.

120년 역사의 정육점이며 도축 수업도 이루어지고 있다.

13. Mount Street Gardens, South Audley steet.

과거 묘지었으며 지금은 두 개의 교회와 런던의 버즘나무로 유명하다.

14. The Spy Lamp Post, 2 Audley Square

1950년대 러시아 스파이들이 이 가로등에서 메시지를 교환했다.

15. Kitty Fisher’s Wood Grill, 10 Shepherd Market

작지만 독특한 인테리어의 레스토랑이자 바.

◇ The West End by Nick Rhodes(듀란듀란 멤버)

1. Carnaby Street

의류 사업가인 존 스테판의 첫 번째 스토어 ‘His Clothes’. 그는 런던 패션계에 혁명을 일으켰으며, ‘The £1 million Mod’와 ‘The King of Carnaby Street’ 매장으로 유명하다.

2. 52-55 Carnaby Street

영국의 모드 컬쳐의 팬이라면 꼭 방문해야 하는 장소. 돈 알든(Don Arden)은 1960년대 팝 가수 스몰 페이스(Small Faces)의 전설적인 매니저 겸 에이전트를 맡으며 단숨에 음악계의 거물로 떠올랐다. 그는 샤론 오즈본(Sharon Osbourne)의 아버지이기도 하며 ELO와 블랙 사바스의 매니저이기도 하다. '팝 계의 알 카포네'로 불린다.

3. Marquee Club Site, 90 Wardour Street

레드 제플린, 지미 헨드릭스, 데이비드 보위를 발굴하며 유로피안 팝 뮤직의 중요한 역사의 한 획을 그은 클럽. 1967년 지미 헨드릭스는 이곳에서 3번의 공연을 했는데, 그의 베스트 3 공연이 모두 이곳에서 이루어졌다. 그 후 듀란듀란, 건즈 엔 로즈 등 많은 유명가수가 공연했다.

4. Macari’s, 25 Denmark Street

1958년 래리와 조 마카리(Larry&Joe Macari) 형제가 설립한 악기 스토어. 런던 음악계에서 가장 오래된 곳이다.

5. The Alley Cat, 4 Denmark Street

라이브 음악을 들을 수 있는 지하 스탠딩 클럽. 롤링 스톤스가 첫 번째 앨범을 여기서 녹음했다.

6. Casanova’s House, 47 Greek Street

7. Bar Italia, 22 Frith Street

1926년 1월 존 로지 베어드(John Logie Baird)가 처음으로 텔레비전을 시연한 곳. 현재는 커피와 음악을 즐길 수 있는 공간이다.

8. Dean Street Studios, 59 Dean Street

U2, 데이비드 보위의 앨범들이 녹음되었던 스튜디오. 1950년대는 영화 스튜디오였다.

9. Algerian Coffee Stores, 52 Old Compton Street

1887년 오픈해 현재까지 런던의 유명한 차와 커피를 판매하는 스토어.

10. I Camisa & Son, 61 Old Compton Street

오리지널 이탈리안 델리를 파는 스토어

11. Lina Stores, 18 Brewer Street:

1940년 이탈리아 제노바에서 온 “Lina” 가 설립한 델리카트슨.

12. Riflemaker Gallery, 79 Beak Street:

총을 제작하던 스토어에서 컨템포러리 아트 갤러리로 변신했다.

13. 23 Heddon Street

14. Momo, 25 Heddon Street

약 20년 된 런던 최고의 모로칸 레스토랑

◇ Bloomsbury by Simon Costin(아트디렉터)

1. The British Museum, Great Russell Street

1753년 설립된 대영 박물관은 역사적인 작품과 고대의 유물이 전시돼 있다.

2. Robert Kime, 43 Museum Street

찰스 왕자가 인정한 리빙 제품들은 선보이는 공간.

3. Atlantis Bookshop, 49A Museum Street

92년 동안 같은 자리에 있다. 일반 서점과는 느낌이 다르다.

4. James Smith & Sons Umbrella Shop, 53 New Oxford Street

1830년 설립된 영국의 유명한 우산 스토어. 빅토리안 시대를 떠오르게 하는 곳이다.

5. The Classic Camera Shop, 2 Pied Bull Yard, off Bury Place

라이카(Leica) 전문 매장.

6. London Review Bookshop, 14 Bury Place

2003년 5월에 London Review of Book이 오픈한 서점으로, 사람들의 만남의 장소가 되기도 하며 많은 사랑을 받는 곳.

7. Swedenborg House, 20-21 Bloomsbury Way

스웨덴보리 하우스는 철학자, 과학자, 발명가, 천문학자, 수학자 등 유명 인사들의 업적과 엠마누엘 스웨덴보리의 비전을 도서실, 뮤지엄, 서점 등을 통하여 볼 수 있는 곳이다.

8. Lincoln’s Inn Fields Chapel, Treasury Office, Lincoln’s Inn Fields

1428년 처음 설립된 교회.

9. Sir John Soane’s Museum, 13 Lincoln’s Inn Fields

10. Pentreath & Hall, 17 Rugby Street

런던의 유명한 디자인 스토어.

11. Skoob Books, 66 Brunswick Centre, off Bernard Street

수학, 철학, 과학 및 중세시대와 관련된 교육관련 중고 도서를 판매하는 서점.

12. ‘Dine With Death’ & ‘Sin Eating’ at the Heritage Rooms, Victoria House

1920년대 신고전주의 시대에 설계된 현대적인 느낌을 주는 숙박 시설이 있던 곳.

◇ King’s Cross by Liz Collins(사진작가)

1. ‘The Meeting Place’

세인트 판크라스역 내부에는 유명 조각가 폴 데이의 작품이 있다.

2. St. Pancras Clock Tower & The Midland Hotel

조지 길버트 스코트에 의해 디자인된 빅토리안 고딕 타워는 그레이트 미드랜드 호텔의 플래그쉽 호텔.

3. Henry Moore Large Spindle Piece, King’s Cross Square

미켈란젤로의 페인팅 ‘The Spindle’의 디테일에서 영감을 받아 4가지의 사이즈로 제작된 작품. 킹 크로스 기차역에서 선보이는 작품은 기존과는 다른 모습으로 디자인되었다.

4. IFO (Identified Flying Object), King’s Boulevard

프랑스 작가이면서 건축가인 자크 리벌의 9m 짜리 설치 작품

5. The Viewing Platform, King’s Boulevard & Goods Way

세인트 판크라스는 세계적으로 재개발된 큰 도시 중 하나이다.

6. Camley Street Nature Reserve, 12 Camley Street

저탄장이었던 공간을 1984년 자연 보존지역으로 재설계했다. 이 주변의 공간은 운하와 오아시스로 이루어져 있는 자연적인 공간이다.

7. Central Saint Martins Art School, 1, Granary Square

알렉산더 맥퀸, 스텔라 맥카트니, 루시안 프로이드, 앤서니 곰리 같은 유명 예술가와 디자이너를 배출한 런던의 유명한 예술대학교.

8. Espresso Truck, Granary Square

1998년 Ben과 Hugo 형제가 영국의 체인 카페로 시작한 에스프레소 트럭.

9. The House of Illustration, 2 Granary Square

다양한 종류의 영국 및 세계적인 에니메이션을 보여주는 자선 단체.

10. The Guardian and Observer offices, King’s Place, 9- York Way

이 빌딩은 오피스 뿐만이 아닌 음악과 아트를 보여줄 수 있는 공간도 있다.

11. John Pawson Studio, 78 York Way

간결한 건축과 디자인을 작업하는 영국 건축가의 스튜디오.

12. Keystone Crescent

영화 ‘메리 포핀(Mary Poppins)’를 떠오르게 하는 거리. 집이 쭉 늘어서있는 초승달 모양의 거리로 굽은 벽들을 가진 집들이 많다.

13. Leo’s Continental Stores, 26 Caledonian Rd, N1 9DU

80세의 레오 지오다니가 22년 동안 하루도 쉬지 않고 운영하는 델리카트슨 스토어. 조리된 육류나 치즈 또는 흔하지 않은 수입 식품을 판다.

14. Big Sky Studios, 2, Omega Place

100년 전의 버스 차고가 재미있는 포토 스튜디오로 변신하였다.

◇ Spitalfields by The Gentle Author(파워블로거)

1. Christ Church Spitalfields, Commercial Street

1729년 니콜라 혹스무어(Nicholas Hawksmoor)가 설립한 교회. 런던의 훌륭함을 보여주는 장소 중 한 곳이다.

2. Spitalfields Antiques Market, 16 Horner Square & Commercial Street

매주 목요일날 오픈하는 시장. 런던 최고의 앤티크 상품을 파는 곳이기도 하다.

3. Townhouse, 5 Fournier Street

오래된 가구와 미술 작품이 공존하는 앤티크 스토어.

4. Silk Weaver’s House, 31 Fournier Street

오스카 와일드의 벽난로와 함께 완성된 18세기의 직공이 거주하던 하우스.

5. Crescent Trading, Unit 2, Quaker Court, Pindoria Mews, 41 Quaker Street

런던 이스트 엔드 지역의 전통 의류 무역상들 중 얼마 남지 않은 무역상 중 한 곳.

6. Brick Lane Beigel Bakery, 159 Brick Lane

런던에서 유명한 베이글 빵집으로 연중무휴로 영업한다.

7. Gardners' Market Sundriesmen, 149 Commercial Street

종이 가방을 제작하는 Spitafield의 가장 오래된 가족 경영 비즈니스를 하는 곳이다.

8. The Golden Heart pub, 110 Commercial Street

전설적인 런던의 펍. yBa의 현대 미술가 트레이시 에민의 작품들이 벽에 걸려있다.

9. The Ten Bells pub, 84 Commercial Street

10. Bishopsgate Institute, 230 Bishopsgate

런던 최고의 사진을 보관하고 있는 기관.

11. Verde & Co Grocery, 40 Brushfield Street

작지만, 고급스럽고 맛있는 음식으로 가득 찬 델리카트슨

12. St. John Bread & Wine, 94-96 Commercial Street

꼭 필요한 재료만 사용한 레스토랑과 베이커리. 신선하면서 진실된 영국요리를 맛볼 수 있다.

◇ Hoxton & Shoreditch by CEPT/Mike Ballard(그래피티 화가)

1. Pure Evil Gallery, 108 Leonard Street

이스트 엔드 지역의 스트리트 아트와 그래피티 아트를 볼 수 있는 갤러리.

2. Village Underground trains, 54 Holywell Lane

탄소를 이용한 생태학적이면서 재미있는 작업공간. 4개의 폐기된 기차들을 재사용했다.

3. The Bricklayers Arms, 63 Charlotte Road

전설적인 주크박스를 가지고 있는 런던의 보헤미안 펍.

4. The Coffee Shop at SCP, 135-139 Curtain Road

영국의 현대적이고 컨템포러리한 리빙 제품들을 파는 SCP 내부에 위치한 커피숍.

5. Hoxton Square

런던의 오래된 광장 중 하나.

6. Hoxton High Street

7. Hoxton Monster Supplies, 159 Hoxton Street

닉 혼비가 'Ministry of Stories(어린 학생들을 위해 글짓기 수업이나 멘토링을 해주는 센터)'에서 영감을 받아 설립한 특이한 음식들과 물품들을 파는 스토어.

8. Bacchus pub, 177 Hoxton Street

영국의 전설적인 갱스터 크래이(Kray) 형제(Ronald, Reginald)가 유흥을 즐기던 펍.

9. Hoxton Hall, 130 Hoxton Street

1863년 맥도널즈의 음악 홀로 설립된 살롱 스타일의 공간.

10. Geffrye Museum, 136 Kingsland Road

영국적 인테리어를 보여주는 100년이 넘은 박물관.

11. Cremer Garage, 35 Cremer Street

지역의 특색을 살려 스트리트 아트로 꾸며진 창고. 올림픽 횃불을 보관하고 있다.

12. Hassard Street, off Hackney Road

활기찬 스트리트 아트를 보여주는 거리.

13. The Premises, 209 Hackney Rd

런던에서 유명한 스튜디오 중 하나. 터키 그릴이 유명하다.

◇ Marylebone by Giorgio Locatelli(오너셰프)

1. The Wallace Collection, Hertford House, Manchester Square

1897년 설립된 앤티크 박물관.

2. Paul Rothe & Son, 35 Marylebone Lane

1900년도부터 가족 경영으로 시작한 델리카트슨. 흰 자켓입은 스태프가 서빙하는 집으로 유명하다.

3. 54 Queen Anne Street

1819년부터 1904년까지 승마 및 인물화를 그리는 작가 Stephen Pearce가 거주하던 런던의 홈 타운.

4. Chandos House, 2 Queen Anne Street

유명 건축가 로버트 아담이 설계한 하우스.

5. 57 Wimpole Street

1964년부터 1966년까지 폴 맥카트니가 당시 여자친구였던 제인 애셔의 가족과 함께 살던 거리. 그는 여기서 ‘Yesterday’의 가사를 썼다.

6. 2 Upper Wimpole Street

스코틀랜드의 전설적인 작가 코난 도일이 살던 거리. 그는 이 거리에 거주하면서 많은 셜록 홈즈 소설을 집필했다.

7. Daunt Books, 83 Marylebone High Street

Daunt 그룹의 일환으로, 1912년에 설립된 세계 최초로 주문 제작이 가능한 서점.

8. Rococo Chocolates, 3 Moxon Street

30년 동안 명성을 유지하는 런던의 유명한 초콜렛 스토어.

9. La Fromagerie, 2-6 Moxon Street

런던 최고의 치즈를 파는 레스토랑. 돼지고기도 훌륭하다.

10. The Ginger Pig, 8-10 Moxon Street

전설적인 런던의 도축사가 있고, 최고의 고기와 소시지를 파는 스토어.

11. The Apple Boutique, 94 Baker Street

세 명의 독일 아티스트가 건물 외벽에 ‘The Fool’이라는 페인팅을 한 비틀스의 애플 부티크. 1967년 오픈했지만, 1년 만에 문을 닫았다.

12. 34 Montagu Square

1968년 존 레논이 이 광장에서 산 것을 시작으로 폴과 지미 헨드릭스까지 광장에서 거주했다.

13. Locanda Locatelli, 8 Seymour Street

2002년 오픈한 쉐프 조르지오 로카텔리의 첫 미슐랭 레스토랑. 2014년 가스 폭발로 빌딩이 심하게 탄 후, 레노베이션을 통해 최근 다시 오픈했다.