토니모리 산양유 스킨케어, 그녀 피부를 순수하게

토니모리가 지난 3월 청정 뉴질랜드 프리미엄 산양유추출물을 담은 ‘내추럴스 산양유 스킨케어’ 라인을 출시했다. 독특한 밀크 드롭 제형, 순한 사용감, 뛰어난 흡수력으로 각종 블라인드 테스트에서 1위를 하며 제품력을 인정받아 화제가 됐다. 산양유추출물 60%를 함유한 ‘내추럴스 산양유 프리미엄 크림’은 연예인·모델·메이크업아티스트 등이 사용하는 모습이 SNS에 포착되며 누리꾼들 사이에서 ‘연예인 크림’으로 관심을 모았다.

토니모리는 피부의 기초체력을 강화해줄 수 있는 성분을 찾는 것에 집중했다. 미세먼지·황사 등 날이 갈수록 피부에 악영향을 끼치는 유해요소가 많아짐에 따라 피부의 기초체력이 약해지고 피부가 예민해지는 사람들이 많아지는 것을 고려한 것이다. 이에 찾은 성분이 ‘산양유’다.

산양유는 모유와 가장 유사한 성분으로 우유 성분 중에서도 프리미엄으로 취급된다. 피부에 순하게 작용하며 우유보다 28% 높은 셀레늄을 함유해 피부가 건조해지는 것을 막아준다. 토니모리는 “유해 환경으로부터 피부 기초 체력을 강화하는 데 효과적”이라고 설명했다.

토니모리 ‘내추럴스 산양유 스킨케어’ 라인은 독특한 밀크 드롭 제형, 순한 사용감, 뛰어난 흡수력으로 각종 블라인드 테스트에서 1위를 했다. [사진 토니모리]

내추럴스 산양유 스킨케어 라인 외에도 바나나 과일을 연상시키는 귀여운 용기로 제작한 ‘매직푸드 바나나 핸드 밀크’와 ‘매직푸드 바나나 슬리핑 팩’, 달걀을 연상시키는 ‘에그포어 블랙헤드 아웃 오일 젤’, 토마토 모양으로 피부를 환하게 밝혀주는 마사지팩 ‘토마톡스 매직 마사지팩’까지 토니모리의 유니크한 아이디어를 담은 제품들이 인기를 끌고 있다.

토니모리의 대표 ‘펀(Fun)’ 제품인 뽀뽀립밤은 지난해 9월 미국 화장품 편집매장 ‘세포라’에 내놓은 제품이다. 국내 판매용 ‘키스키스립 에센스밤’을 독특한 입술 모양 용기에 담아 선보였다. 뽀뽀립밤은 독특한 용기 디자인과 품질로 누적 발주량이 12만 개를 넘어섰다. 세포라 내부 평가에서 우수한 주간·월간 판매실적을 달성, 별 다섯개 A+ 브랜드로 평가받았다. 토니모리는 지난 3월 세포라가 선정한 신진·유명 브랜드의 주목할 만한 아이템을 소개하는 ‘Scouted by Sephora’ 이벤트에서 한국 화장품기업 중 유일하게 초청받았다.

토니모리는 현재 전국에 600여 개의 매장을 운영 중이다. 중국·미국·유럽을 비롯해 러시아·중동까지 전 세계 20여 개 나라에서 단독 매장 200여 개와 샵인샵 매장 3000여 개를 운영하고 있다.

토니모리는 전세계 여행객을 접할 수 있는 초호화 크루즈에도 입점했다. 지난 3월 31일 ‘Mariner of the sea’호의 첫 출항을 기점으로 크루즈에 곤돌라 2개 형태로 입점했다. 토니모리는 “새로운 유통채널을 통해 세계 각국의 사람들에게 토니모리를 알릴 수 있도록 활발하게 글로벌 시장을 공략할 예정”이라고 밝혔다.

토니모리는 일본·오세아니아 노선을 중심으로 출항하는 Mariner of the sea호 입점을 시작으로 스타보드크루즈사의 유럽·미주 등을 순회하는 전 세계 노선에 순차적으로 증편 중이다. 세계 랭킹 5위 이내에 들어가는 약 20만 톤급의 5000명을 수용 가능한 Voyager of the sea호와 Quantum of the sea호 등에 입점하며 점차 영역을 확대해 나갈 계획이다.

배은나 객원기자 enbae@joongang.co.kr