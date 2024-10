정아름, 몰디브서 이틀에 한번씩 몸매 자랑…볼륨감 넘치는 구릿빛 몸매 과시

미스코리아 출신 스포츠 트레이너 정아름(34)이 볼륨감 넘치는 구릿빛 몸매를 뽐냈다.

그는 28일 자신의 인스타그램에 ‘Before Spa~Oh yes’라는 글과 함께 사진 2장을 올렸다.

사진 속 정아름은 몰디브 해안에서 비키니를 입고 자세를 취하고 있다. 구릿빛 피부와 군살 없는 몸매가 두드러진다. 무엇보다 건강미가 돋보이는 모습이다.

지난 26일에는 ‘무보정이 두렵지 않은 햇살. 어메이징!’이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올린 바 있다. 공개된 사진 속 정아름은 몰디브 해변에서 스쿼트 자세를 취하고 있다.

24일에도 인스타그램에 몸매 과시를 했다. 그는 ‘ARs Fitness in Maldives!! With black bikini~피트니스 in 몰디브~이제 월드시리즈로~~잘 찍고 있어요’라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다. 이 사진에서는 한 뼘 크기의 비키니를 입고 볼륨감 넘치는 몸매를 강조하고 있다.

한편, 정아름은 지난 23일 방송된 JTBC ‘썰전-예능심판자’에 게스트로 출연했다.

이날 정아름은 과거 80㎏에서 3개월 만에 25㎏을 감량했다고 밝혔다. 그는 “탄수화물은 과일과 채소로만 섭취하고, 고기는 잘 챙겨 먹었다”며 하루 6시간 공복 유산소 운동을 다이어트 비결로 소개했다.

[사진 정아름 인스타그램]