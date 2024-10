화웨이·바이두·쑤닝 … 쓸만한 한국 제품 찾으러 왔어요

“한류 덕분에 한국산 화장품과 옷에 대한 소비자들의 관심이 뜨겁습니다.”

중국 홈쇼핑 업계 2위 기업인 ‘해피고’ 바이어의 얘기다. 그는 27일 KOTRA·한국농수산식품유통공사(aT)가 일산 킨텍스(KINTEX)에서 공동 개최한 ‘한·중 FTA 비즈니스 플라자’에 참석해 전시관에 들른 한국 기업 관계자들과 상담했다. 그는 “중국에 아직 소개되지 않은 한국 제품을 발굴하러 왔다”고 말했다.

이날 행사에는 360개 중국 업체 바이어가 참가했다. 글로벌 IT업체로 성장한 화웨이, 중국 최대 검색엔진 바이두, 중국 민영 1위 기업이자 포브스 선정 아시아 50대 유통업체인 쑤닝그룹, 중국 1위 제약업체 시노팜 등 참석 업체 면면도 화려했다. 이병우 KOTRA FTA사업팀장은 “단일국을 대상으로 한 수출 상담회로는 역대 최대 규모다. 한국 기업 1500개사 담당자와 4000건의 수출 상담이 이뤄졌다”고 말했다.

특히 폭발적으로 성장하는 전자상거래 시장의 인기를 반영하듯 바이두 특별관에 줄이 길게 늘어섰다. 온라인몰 입점을 상담하기 위한 가전·통신·화장품·의류업체 관계자들이 많았다. 상담회에 참석한 국내 IT 중소기업 차장 김모(43)씨는 “한국 제품에 관심이 많은 업체들이라 수출에 대해 깊은 얘기까지 오갔다. 5월 중 베이징에서 만나 구체적인 협력 방안을 논의하기로 했다”고 말했다. KOTRA는 이날 바이두와 중국 시장 진출에서 협력한다는 내용의 양해각서(MOU)를 맺었다.

화웨이를 앞세운 IT 산업관에선 150개 국내 업체가 수출 상담을 받았다. 상하이전기 관계자는 “과거에는 유럽 제품에 관심이 많았지만 이제는 지리적으로나 문화적으로 가깝고 가격대비 성능이 우수한 한국산에 관심이 많다”고 말했다. 국내 IT 업체 포시에스는 중국 타이지 컴퓨터와 IT 솔루션·소프트웨어 분야에서 협력한다는 내용의 MOU를 맺기도 했다. KOTRA는 중국 바이어를 설문한 결과 화장품(17%)·생활용품(13%)·식품(11%) 같은 일상 소비재가 한·중 FTA 유망 품목으로 나타났다고 밝혔다. 28일엔 대전·대구·광주에서 상담회를 연다.

김기환 기자