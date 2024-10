160분간 물 한 번 안 마시고 … 73세 매카트니 혼신 열창

지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 폴 매카트니 ‘아웃 데어’ 콘서트 첫 무대. 폴이 이날 공연 첫 곡으로 선택한 ‘매지컬 미스터리 투어’를 열창하고 있다. [사진 MPL Communications/MJ Kim]

폴 매카트니가 1년 만에 ‘아웃 데어’ 콘서트를 재개했다. 21일~29일까지 일본에서 다섯 차례 공연한 뒤 서울로 와 내달 2일 잠실종합운동장 주경기장에서 첫 내한 공연을 펼친다. 폴은 “지금까지 가지 않았던 곳으로 간다”며 이번 공연을 준비했다. 2013년께 브라질을 시작으로 총 12개 나라에서 62회 공연을 기획했다. 하지만 올해로 일흔셋의 나이인 그에게 장기 공연이 무리였을까. 지난해 이맘때 중남미를 거쳐 일본에 도착한 그는 건강 악화로 남은 공연을 모두 취소했다. 작년과 달리 올해는 순항이다.

23일 오후 도쿄돔에서 열린 폴 매카트니의 ‘아웃 데어’ 콘서트를 단독으로 취재했다. 가까이서 직접 본 그의 무대는 삶과 죽음과 추억이 교차하는 한 편의 인생극장이었다. 폴 매카트니와 팬은 한데 어우러져 반세기 전과 지금의 비틀스를 즐겼다.

이날 폴은 앙코르 전까지 총 31곡을 부르는 동안 무대 위에서 단 한 번도 물을 마시지 않았다. 비틀스 때부터 그래왔고 익숙해진 일이라고 알려져 있지만 고희를 넘긴 그다. 후반부로 가면서 관중석에서 “포르-워터!”라는 외침이 터져나왔다. 보통의 콘서트장에서 그렇듯 물을 뿌려달라는 이야기가 아니었다. 제발 물을 마시라는 권유였다. 총 2시간40분의 공연에서 폴은 두 번의 앙코르 무대를 위해 2분간 무대를 벗어난 것 외에 내리 노래를 불렀다. 기타만 10번 이상 교체했다. 전력질주였다. 기예에 가까운 무대가 펼쳐졌다.

23일 도쿄돔 콘서트를 보러 온 시오야 카츠씨 부부. 지난해에도 공연을 보러 왔다 취소되는 통에 공연장 앞에서 돌아섰다고 했다. [한은화 기자]

1년 만에 돌아온 폴을 보기 위해 공연 시작 세 시간 전인 오후 3시30분부터 도쿄돔 앞은 붐볐다. 돔 내부 그라운드에도 의자를 빼곡히 배치했다. 오사카 교세라돔 공연(4만 5000명)에 이어 전석(5만 명) 매진이었다. 공연은 예정된 시간보다 30분 늦은 오후 7시에 시작됐다.

“중학교 때부터 비틀스 음악에 빠졌고, 비틀스는 저를 끊임없이 감동시킵니다. 제 인생의 반을 함께 살아왔습니다.” 이날 현장에서 만난 팬 김성민(41)씨의 말이다. 그는 아예 휴가를 내고서 오사카와 도쿄, 서울 공연을 볼 계획이다.

아내와 함께 머리부터 발끝까지 폴 매카트니 기념품으로 꾸미고서 공연을 보러 온 시오야 카츠(55)씨도 비슷한 말을 했다. “비틀스와 함께 살아왔다. 직접 공연을 볼 수 있는 마지막 공연이 될지도 몰라서 왔다.”

사람들은 폴 매카트니를 통해 비틀스를 보기 원하고, 폴도 팬들의 기대를 정확히 알고 있다. 이번 일본 공연에서 그는 총 37곡 중 22곡을 비틀스 노래로 채웠다. 시작과 끝 모두 비틀스였다. ‘매지컬 미스터리 투어’로 시작했고, 앙코르 무대를 제외한 마지막 곡이 ‘헤이 주드’였다. 폴 매카트니 측은 “곡 리스트의 70% 이상을 비틀스로 구성하고 있다”고 밝혔다. “관중은 자기가 좋아하는 노래를 듣고 싶어 왔는데 내가 좋아하는 노래만 부르면 되겠느냐”는 게 폴의 신조인 만큼 한국 공연도 크게 다르지 않을 것으로 보인다.

이처럼 사람들은 폴 매카트니를 통해 현존하는 비틀스의 무대를 만나고 있다. 1970년 비틀스 해체 이후 폴은 비틀스를 뛰어넘으려 고독한 경쟁을 했다. ‘윙스’라는 밴드를 조직했고, 이후 솔로로도 꾸준히 활동했다. 비틀스 해체 후 반세기 가까이 지난 지금 폴은 자신의 공연을 ‘비틀스 콘서트’로 즐기고 있다. 그는 노래마다 지난 추억을 이야기했다. 일본에 함께 온 세 번째 아내 ‘낸시를 위한 곡’, 첫 아내 ‘린다를 위한 곡’ ‘존을 위한 곡’ ‘조지를 위한 곡’ 등 곡 소개를 하는데 그의 인생사가 무대 위에서 스쳐 지나갔다.

폴은 다른 나이 든 가수와 다르게 원곡의 키를 고수했다. 세 명의 세션 멤버들이 코러스로 받쳐줬지만 그의 고음 처리는 때때로 매끄럽지 않았고, 후반부로 갈수록 목소리도 갈라졌다. 하지만 그는 아랑곳하지 않았고 여유로웠다. 옷도 단 한 번도 갈아입지 않았다. 땀으로 흠뻑 젖은 머리카락을 아무렇게나 넘기며 공연 내내 관중과 함께 호흡했다.

도쿄돔에서의 첫 공연을 끝내고서 폴은 마지막으로 이렇게 말했다. “고마워요 도쿄. 정말 멋집니다. 다음에 봅시다!(Thank you Tokyo, You’re beautiful. See you next time)” 이제 닷새가 지나면 서울에서도 폴 매카트니의 공연이 열린다. 단 하루다. 서울에서 그의 마지막 말이 기대된다.

도쿄=한은화 기자 onhwa@joongang.co.kr

◆폴 매카트니=1942년 영국 리버풀 출생. 60년 존 레넌, 조지 해리슨 등과 함께 비틀스 결성. 70년 공식 해체 후 폴은 아내 린다 매카트니와 함께 밴드 ‘윙스’ 만들어 활동. 80년께 윙스 해체 후 솔로 활동 시작. 린다와 사별 후 폴은 2011년 세 번째 아내 낸시 시벨과 결혼. 그를 위한 세레나데 ‘My Valentine’으로 대중적인 성공을 거둔 앨범 ‘Kisses on the bottom’은 그래미상에서 ‘베스트 트래디셔널 팝보컬 앨범’ 수상. 지금껏 32곡을 빌보드차트 1위에 올렸으며 그래미상 21개 수상.