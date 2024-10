현대증권, 체크카드 실적 따라 펀드에 추가 수익률

‘able i max 카드’는 사용 실적에 따라 가입 금융 상품에 추가 수익률을 준다. [사진 현대증권]

현대증권이 카드 사용 실적에 따라 가입한 금융 상품에 대해 추가 수익률을 제공하는 신개념 체크카드 ‘able i max 카드’를 선보였다.

able i max 카드는 금융 상품 및 위험 선호도에 따라 ‘able i max 금융상품형 카드’와 ‘able i max CMA형 카드’ 중 원하는 유형을 선택할 수 있다. 이재형 리테일부문장은 “able i max 카드는 정부의 체크카드 장려 정책에 따른 30% 소득공제 혜택뿐 아니라 금융상품 추가수익률도 얻을 수 있어 저금리시대에 현명한 재테크 상품이 될 것” 이라고 설명했다.

able i max 금융상품형 카드는 금융상품 가입 시 당월 카드 사용 실적만큼 가입한 금융상품에 추가수익률을 제공한다. 금융상품별로 제공되는 추가수익률은 ▶주식형펀드 연 14.4% ▶ELS/DLS·연금저축·퇴직연금 연 12% ▶ELB/DLB 연 6%다. 추가수익률은 카드 발급 후 가입한 금융상품부터 적용 받을 수 있다. 금융상품 가입 금액을 초과한 카드 이용 실적, 카드 발급 후 금융 상품 가입 전까지의 카드 이용 실적에 대해서도 연 6%의 수익률을 적용해 월 단위 포인트로 적립해준다.

able i max CMA형 카드는 당월 카드 사용 실적의 3배까지 ‘현대 able CMA’ 잔고(당월 평균잔고)에 대해 기본수익률의 2배를 제공한다. 기본수익률은 RP형 기준, CMA 수익률 적용 최대 한도는 연 5%이며, 당월 사용 실적 30만원 이상 시 제공된다. CMA 추가 수익은 카드 사용 실적을 매월 환산하여 익월 3영업일에 CMA 계좌로 현금 입금된다.

able i max 카드는 현대 able CMA를 결제 계좌로 사용하기 때문에 현대 able CMA의 기존 혜택도 누릴 수 있다. 현대 able CMA는 ▶매월 50만원 이상 자동이체 입금 및 able i max 카드 50만원 이상 사용 ▶적립식 금융상품 50만원 이상 자동대체 매수 ▶통신료·카드대금 등 각종 결제대금 월 5건 이상 자동결제 신청 등 세 가지 조건 중 한 가지만 충족해도 500만원 한도 내에서 연 4.1% 고금리 혜택을 제공한다.

김승수 객원기자 sngskim@joongang.co.kr