부모 부양 30대 이하 "모시고 산다" vs 40대 이상 "요양원 등을 활용한다"

상속이나 부모부양, 자녀지원 등과 관련해 자녀세대가 부모세대보다 더 적극적이고 독립적인 생각을 가지고 있는 것으로 나타났다.

NH투자증권 100세시대 연구소가 5월 가정의 달을 맞아 ‘2015년 부모-자녀 세대간의 인식차이’를 조사해서 23일 발표했다.

설문 결과를 살펴보면 자녀세대인 젊은층은 부모세대인 고 연령층보다 자신의 삶에 더 독립적인 자세를 보였다. ‘상속은 필요 없다’고 생각하거나 되도록 늦게 받으려 하고, 부모의 지원으로부터도 빨리 벗어나려는 경향을 보였다.

반대로 부모세대는 상대적으로 상속을 빨리 해주려는 편이고 되도록 오랫동안 자녀를 지원하려는 모습이 나타났다. 부모부양과 관련해서도 자녀세대가 상대적으로 더 적극적이었으며, 오히려 부모세대가 소극적인 모습을 보였다.

젊은층은 부모부양이 필요하면 “자녀가 모시고 산다”는 답변 비중이 높았고, 부모세대는 “요양원, 간병인 등을 활용한다”고 답한 응답자가 많았다. 부모 용돈도 젊은 세대일수록 많은 금액을 제시했다.

이윤학 100세시대연구소 소장은 “자녀세대는 부모에 의존하지 않고 독립적인 삶에 대한 의지가 강한 반면, 부모세대는 최대한 자녀에게 더 많이 주고 덜 의탁하려고 한 것으로 나타났다”고 말했다.

염지현 기자

[주요 설문 결과]

▶부모가 자녀에게 상속이 필요한가?

- 그렇다, 자녀세대 47.3% vs 부모세대 56.7%

▶상속이 필요 없는 이유는?

- 자녀의 인생은 자녀가 책임져야 하기 때문에, 자녀세대 52.2% vs 부모세대 43.4%

▶상속은 언제가 적당한가?

- 부모 생전에, 자녀세대 40.3% vs 부모세대 56.7%

▶부모의 자녀지원은 언제까지가 적당한가?

- 10대, ‘대학졸업 때까지 50.6%’ 1위 vs 60세 이상, ‘결혼할 때까지 31.9%’ 1위

▶부모부양이 필요해졌을 때는?

- 10~30대, ‘자녀가 모시고 산다’ 1위 vs 40~60세 이상, ‘요양원?간병인 등을 활용한다’ 1위

▶자녀가 부모에게 드리는 용돈의 적당한 규모는?

- 10대 42만원 vs 60세 이상 27만원