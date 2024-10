'악동' 린제이 로한 인스타, 엉덩이 '뽀샵'이어 '멍청이' 논란

할리우드 ‘악동’ 린제이 로한(29)의 인스타그램이 연일 화제다. 지난달 몸매 보정 사진 논란 이후 한 달 만이다.

린제이 로한은 지난 21일(현지시간) 자신의 인스타 그램에 ‘명언’이라며 한 줄의 아라비아 문자를 게재했다. 아래에는 “당신은 아름답습니다.(you're beatuiful)”라는 번역까지 친절하게 붙였다.

문제는 아라비아 문자 번역에 있다. 해당 문자를 캡처해 번역기에 돌리면 뜻밖의 결과가 나온다. “당신은 멍청이 입니다(You're a donkey).”

이 사실은 로한의 한 팬이 해석이 잘못됐음을 지적하는 댓글을 달면서 알려졌다. 이 댓글에는 “앞으로는 글을 올리기 전에 저한테 물어보고 올려주세요”라는 문구도 덧붙었다. 해당 글은 현재 삭제된 상태다.

앞서 린제이 로한은 사진 때문에 이미 한바탕 홍역을 치렀다.

지난달 11일 로한은 인스타그램에 “내 다리가 빨갛게 보인다 하하. 진짜 빨간 것은 내 머리 색인데(My feet look red lol- had to take that out. Only real red is my hair)”라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

이 게재글이 논란이 된 이유는 사진 때문이다. 사진 속 뒷배경을 자세히 살펴보면 로한의 뒤쪽에 위치한 문이 엉덩이의 곡선을 따라 휘어져 있다.

당시 한 연예매체는 “린제이 로한 엉덩이 어떻게 된거야?”라는 제목의 기사를 통해 이 ‘휘어진 문’이 포토샵 또는 카메라 어플을 이용해 사진을 수정한 증거라고 추정했다.

이에 네티즌들은 “다리가 빨간 게 문제냐 지금 시공간이 왜곡되고 있는데”,“엉덩이 옆에 있는 벽이 움직이고 있다”,“분명히 장난이거나 관심 끌려는 거겠지” 등의 반응을 보였다.

