[인사] 제이콘텐트리 M&B 外

◆제이콘텐트리 M&B<보임>▶경영지원실 재무팀장 최종필
◆외교부<공관장 전보>▶주유네스코대사 이병현
◆농림축산식품부<국장급 전보>▶농림축산검역본부 식물검역부장 노수현
◆해양수산부<과장급 전보>▶국립수산물품질관리원 품질관리과장 김학기
◆법제처<고위공무원 승진>▶경제법제국 법제심의관 남창국<부이사관 승진>▶경제법제국 법제관 최영찬
◆농촌진흥청<과장급 승진>▶농촌지원국 재해대응과장 박동구<과장급 전보>▶농촌지원국 기술보급과장 김성일
◆행정중심복합도시건설청<3급 승진>▶대변인 김홍종<4급 승진>▶창조행정담당관실 윤용태
◆강원대▶입학본부장 현혜진▶대외협력본부장 김도경
◆한국광해관리공단<실장급 전보>▶계약관리실장 현정석▶사업기획〃 강철준▶토양산림〃 최상욱▶석연탄지원〃 이진국▶투자관리〃 이낙운▶지역진흥〃 안종만▶글로벌협력사업단장 백승권▶광해기술연구소장 심연식▶강원지사장 김봉섭▶영남〃 김대기
◆한국감정원<임원 승진>▶상무이사(수탁사업본부장) 변성렬<실·처·지사장 보임>▶홍보실장 박형국▶경영지원〃 박행규▶감사〃 조주현▶서울강남지사장 최승문▶경기안산〃 임명수▶인천〃 임윤승▶경기의정부〃 유은철
◆국립산림과학원<부장(고위공무원)>▶산림유전자원부장 박정환
◆서울메트로<본부장 전보>▶고객사업본부장 이승범<부서장급 전보>▶안전조사처장 김상길▶경영관리〃 이권수▶인사〃 조동수▶노사협력〃 오재강▶정보관리〃 권지원▶영업〃 서정식▶도시철도연구원장 윤여경▶근무환경연구소장 손채호▶인재개발원장 장상덕▶수서차량사업소장 추돈호