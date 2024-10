유리와 열애, '권유리 남친' 오승환 열애인정…SM 소녀시대 컴백활동 문제없나?

오승환 유리와 열애 인정

오승환, 유리와 열애 인정…오승환 연봉 액수에 "입이 떡~"

한신 '수호신' 오승환(33)이 핑크빛 열애의 주인공이 됐다. 유리의 소속사 SM엔터테인먼트는 “지난해 말 지인들의 모임에서 만나 서로 호감을 느끼고 알아가고 있다”고 20일 밝혔다.

오승환 측은 "오승환 선수는 지난 시즌을 마치고 귀국해 개인 휴식기간인 2014년 11월 지인들과의 모임 자리에서 유리를 만났다"며 "2014년 일본 프로야구 시즌 종료 후 괌에서 개인 훈련을 하고 바로 현 소속 구단인 한신 타이거즈 스프링캠프에 참가했으며, 유리 역시 바쁜 개인 일정을 소화하고 있어 자주 직접 만나지는 못 하고 있으나 서로 간에 호감을 가지고 알아가고 있는 중"이라고 전했다.

오승환은 지난해 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 출연해 결혼에 대한 의견을 밝힌 바 있다. 이날 방송에서 "많은 사람들이 오승환이 결혼을 언제할지 궁금해 한다"는 질문에 오승환은 "내일이라도 당장 할 수 있다"며 결혼에 대한 강한 의지를 드러냈다. 그러자 이날 방송에 함께 출연한 정준하는 “주변 연예인 중에서 오승환을 소개해 달라고 하는 사람이 있다”고 밝혀 궁금증을 자아내기도 했다. 이날 '라디오스타'에서는 오승환의 연봉 역시 공개됐다. 이에 따르면 오승환은 약 95억원 정도를 받고 있었다.

데뷔 9년차 소녀시대는 지난해부터 여러 멤버들의 열애 소식이 이어지고 있다. 지난해 1월 1일 윤아와 이승기의 열애 소식이 전해졌다. 이틀 뒤에는 멤버 수영이 배우 정경호와 교제한다는 뉴스가 화제가 됐다. 그로부터 세 달이 지난 티파니가 2PM 닉쿤과 열애 중이라고 보도됐고, 지금은 탈퇴한 제시카 역시 재미교포 사업가 타일러 권과의 열애설이 전해졌다. 태연 역시 같은 소속사 후배 백현과의 열애설이 공개됐다.

소녀시대는 2013년까지는 그 흔한 열애'설'조차 없었던 팀이다. 간혹 증권가 정보지에 '누가 연애중이라더라'는 식으로 거론되긴 했지만 소문이 사실로 확인된 경우는 없었다. 데뷔 9년차의 최정상급 걸그룹인 만큼, SM의 소속 아티스트 관리가 제대로 이뤄지지 않고 있다는 얘기도 나오고 있다.

유리는2007년 소녀시대 멤버로 데뷔해 22일 소녀시대의 일본 새 싱글 '캐치 미 이프 유 캔'(Catch Me If You Can)을 발표한다. 오승환은 삼성 라이온즈의 국내 프로야구 최고 마무리 투수를 거쳐 지난해부터 한신 타이거즈의 태양으로 활약하고 있다.

