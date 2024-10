유리 오승환 열애설…"오승환 여자들에게 인기 많다"고 한 최희는?

한신 '수호신' 오승환(33)이 유명 걸그룹 맴버와 열애설에 휩싸였다. 걸그룹 소녀시대 유리와 야구선수 오승환이 목하 열애 중인 것으로 알려졌다.

앞서 이날 오전 한 매체는 두 사람이 지난 해 말부터 서로 바쁜 스케줄 속에서도 자주 만나며 사랑을 키워오고 있다고 보도했다. 두 사람의 열애 목격담이 늘어나며 가요계에 핑크빛 소문이 퍼진 상황이었다. 또 스포츠 관계자들에 따르면 유리와 오승환은 지인들과 함께 공공연한 데이트를 즐기며 연인 사이임을 드러내왔다. 한 측근은 "두 사람이 일본에서도 공개 데이트를 하며 주위에 연인 사이임을 알렸다"라며 "특히 오승환은 거리낌없이 주위에 유리를 자신의 여자친구라고 말했다"라고 했다.

지난해부터 일본 무대에 진출해 활약하고 있는 오승환은 한국 무대 시절 시구를 위해 경기장을 찾은 유리와 첫 만남을 가진 것으로 알려졌다. 이후 연락과 만남을 갖고 관계가 진전된 것으로 보인다. 사실 두 사람의 열애설은 이미 몇 달 전부터 불거졌다. 당시 오승환 측은 일간스포츠와의 전화 통화에서 "모르는 일이다"고 전한바 있다. 본격적으로 열애설이 터진 20일 오전, 열애 사실에 대한 입장은 전하지 않고 있다.

한편 스포츠아나운서가 최희가 "오승환이 여자들에게 인기가 많다"고 화제가 된 적이 있다.

한편 1982년생인 오승환은 한신 타이거즈 투수로 맹활약하고 있다 또 1989년생 유리는 소녀시대 멤버로 한국을 넘어 해외에서도 다양한 활동을 하고 있다. 소녀시대는 지난 10일 신곡 ‘캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)’을 한국과 일본에서 동시 공개했다.

온라인 중앙일보

'오승환♥유리 열애설' [사진 일간스포츠]